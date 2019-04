Riesgos de las tecnologías, la dictadura del like, comidas familiares y alma de maestro en Hablar en familia

Hace unos días nos encontramos con una noticia que nos dejó ojipláticos. Los gurús de Sillicon Valley llevan a sus hijos a colegios donde no usan la tecnología hasta que llegan a secundaria. Y lo que es más, contratan a niñeras con la condición de que no utilicen el movil cuando cuidan de sus hijos. Estos gurús que han puesto la tecnología en el salón de nuestras casas, en nuestras cocinas y a veces lo han convertido en problema para la buena gestión de la familia, renuncian a ello.

Como dice Amparo Latre, no estamos en Sillicon Valley y por eso no tenemos más remedio que gestionar esa tecnología de la que ahora reniegan. Creemos que las tics tienen muchas ventajas para el desarrollo de nuestros hijos, pero también sabemos que hay que hacerlo bien.

Con María Salmerón, pediatra del Hospital La Paz y el Ruber Internacional, analizamos las patologías más frecuentes en los adolescentes que llegan a su consulta con problemas reales. La doctora Salmerón nos explica como podemos hacer para no llegar al punto de la patología, pero también a intervenir si fuera necesario.

Hemos encontrado una herramienta muy útil para detectar problemas. Es el Semáforo de Adicción y Riesgo a las TIC's que viene incluido en el libro “Familias enredadas. Los Riesgos de Internet”, escrito por Pilar Rodríguez, Sonia Martín y Juan Carlos Blanco. Hemos invitado a Pilar Rodríguez psicóloga, terapeuta de Familia, experta en intervención con menores para que nos explique cómo detectamos que existe un problema en nuestra familia. A raíz de hacer la encuesta del semáforo podremos detectar cuál es el problema e intervenir.

Debemos conocer los diferentes riesgos de las tecnologías pero también los beneficios. Y si hay que trabajar con nuestros hijos algo importante son las emociones. Hemos descubierto que algo que no les beneficia nada es la tiranía del like, la dictadura del me gusta en sus relaciones. Para ello le hemos pedido a María Solano, madre, profesora y periodista al frente de la revista Hacer familia (https://www.hacerfamilia.com/)

, que reflexionemos sobre este aspecto tan importante de las emociones.

Ya sabes que nos preocupa mucho estar pendientes de colaborar con los profesores porque consideramos que nuestros hijos pasan, a veces, mucho más tiempo en el colegio que en casa. Ayudar a descubrir materiales y herramientas para los maestros es también un objetivo de Hablar en familia. Por eso hemos invitado a Maria Rosa Espot, profesora del colegio La Vall de Barcelona desde 1978, a que nos explique su último libro “Alma de profesor. La mejor profesión del mundo”. Para que los profesores recuerden qué les llevó a empezar su carrera docente desde el corazón.

Y quizás mucho de los temas de los que hemos hablado en este podcast se podrían resolver con algo tan sencillo como sentarse a al mesa a comer toda la familia. Es algo que durante mucho tiempo se ha hecho pero que en los últimos años por el estilo de vida que llevamos; con los trabajos que tenemos, con la incorporación de la madre al mercado laboral; se ha ido perdiendo.

Por eso queremos hablarte de los beneficios de compartir la comida, la cena, en familia. Miriam Magallón, es psicóloga y madre de familia que acaba de editar un libro que lleva este título “comer en familia” de la Editorial Mensajero.

También te adelantamos la agenda del 9 de Mayo en el IV encuentro de Influencers y Maternidad que organiza la Fundación Madrina con un programa de temas muy interesantes como la pérdida perinatal, con @soyunamadre normal y @nososyunadramama dando su testimonio junto a una ginecóloga, una matrona y una psicóloga. Se va a formar sobre el porteo con María Salmerón, sobre nutrición y primeros auxilios. Y habrá un panel de Orden y limpieza en el hogar con @Homemanagement y @ponorden. Todo ello en la Fundación Botín. Reserva ya tu día.