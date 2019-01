Cómo ayudar a tus hijos para que aprueben

Igual estás desesperado porque no aprueban las asignaturas previstas a pesar de que estudian un montón de horas. Quizás están haciendo algo mal. Puede tratarse de una falta de organización. Pero claro, tú no sabes cómo ayudarles. No te preocupes. Pablo Poó es profesor de Lengua y Literatura de secundaria en Andalucía y durante todos estos años en más de quince centros escolares ha desarrollado la manera de explicarles de una forma sencilla como estudiar para preparar las asignaturas.



En este país se mide el éxito escolar por los resultados académicos, así que no te engañes tienen que aprobar como mínimo para seguir avanzando. ¿Es justo? No, pero ese es otro debate.



Con este libro de Consejos y técnicas de estudio para superar cualquier examen van a poder descubrir las diferentes técnicas que existen y cómo aplicarlas a su día a día. Pablo es un gran defensor del esfuerzo, la motivación y la organización y te va a dar u montón de claves para ayudarles. No te pierdas la entrevista que le hemos hecho. Dale al play y descubre “Aprobar es más fácil de lo que piensas. De editorial Martínez Roca.