Igual le has dado al click buscando el resumen en cuatro líneas de “cómo arreglar tu matrimonio en cuatro semanas”. No sigas leyendo. Aquí no lo vas a encontrar. Si tu matrimonio no va bien quizás deberías dedicarle más de un post, eso sin duda. Lo primero que necesitas es dedicarle tiempo para poder sanar juntos, aunque la sanación empieza por uno mismo. Por eso, Susana Moreu ha escrito “Amor Vitamina”, es un libro que si cae en tus manos tienes que ponerlo en práctica. Susana nos cuenta que la mayoría de las veces el matrimonio no funciona porque estamos cansados de esta vida de prisas que llevamos. “Necesitamos simplificar porque el cansancio va a la línea de flotación del buen rollo conyugal” explica Susana.

Con este libro te va a quedar claro que en la primera semana lo que tenemos que buscar, además del descanso, es focalizar qué queremos cambiar empezando por uno mismo.

La segunda semana deberíamos hacer una lista de lo que no nos gusta, de las cosas que nos hace enfadarnos, con qué frecuencia, por qué nos enfadamos... ¿Te has dado cuenta que a veces cuando nos enfadamos nos ponemos en modo cactus? Y todo ello, dice Moreu, porque no recibimos el cariño que necesitamos. Y luego está la ley de la compensación, hay que hacer una lista con las cosas buenas no solo con lo malo.

Sí, ahora tienes un montón de dudas porque no sabes cómo aplicarlo a todo lo que te pasa en tu día a día. Está claro que tienes primero que escuchar a Susana Moreau para que ponga luz a tus necesidades pero indudablemente tendrás que leerte su “Amor vitamina” de Ediciones Teconté: “Si por circunstancias de nuestro ritmo de vida caemos en situaciones de cansancio, decaimiento, debilidad o agotamiento llegando a estados carenciales de vitamina A (AMOR) o vitamina E (EMPATÍA) que afectan a nuestro rendimiento amoroso, es preciso acudir a un complemento vitamínico, que refuerce nuestras defensas y el vigor conyugal”.

Y si lo aplicas, en un mes habrás recuperado a tu pareja. Dale al play.