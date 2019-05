El citomegalovirus en el embarazo, el espionaje en la pareja y recomendaciones de libros

Este 'Hablar en familia' es una de las muestras ideales de que todo cabe cuando nos ponemos a hablar en familia; no puede ser más ecléctico hablando de embarazo, adolescentes, libros y solidaridad, todo muy en familia. Porque tratamos temas como el citomegalovirus que afecta a uno de cada 200 bebés, porque sus madres no están informadas de cómo prevenirlo o cómo afrontarlo. Y hacerlo es duro porque provoca graves secuelas en los niños como cegueras, sorderas o retrasos mentales. Mónica Sánchez de la Asociación de familias con Citomegalovirus ha venido a contarnos su caso. Su hija tiene ahora 6 años y a ella le hubiera gustado que alguien le contara que esto puede pasar. No se trata de asustar, eso nunca. Sí de estar informado para no sufrirlo. Hablamos con el Doctor Daniel Blázquez Gamero de la sección de enfermedades infecciosas pediátricas del Hospital 12 de Octubre. Son muy pocos los facultativos volcados con esta causa y las embarazadas deberían en los talleres de preparación al parto recibir esta información por las matronas.

También hablamos de cómo tus hijos en Youtube aprenden probablemente sin que tú lo sepas cómo espiar a sus parejas. El CAC Consejo Audiovisual Catalán ha pedido que se retiren vídeos de esta red social que tienen más de 22 millones de visitas. El control a través del móvil es violencia machista. En estos vídeos son los chicos los que explican cómo hacerlo con aplicaciones gratuitas. Hemos hablado con María Zabala para que nos explique cómo tratamos estos temas con ellos de la mejor manera, sin demonizar las nuevas tecnologías pero discerniendo.

“La galleta solidaria” es un proyecto que puso en marcha Patricia. Es veterinaria y su hijo enfermó de cáncer de hígado pero se curó contra todo pronóstico. Decidió hacer algo por las familias que no pueden recibir la misma ayuda médica o social cuando pasan por periodos de hospitalización. Empezó a hacer galletas personalizadas, muy ricas, y por un euro puedes celebrar cumples, bodas o bautizos, o simplemente un café, teniendo el convencimiento de que estás ayudando y mucho. No te pierdas esta entrevista

Con Bestriz Millán nos acercamos a las novedades editoriales infantiles, y son siempre tan ideales que queremos comprarlas para nosotras o para regalar. Ninguna de sus recomendaciones nos deja indiferentes.