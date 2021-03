Rafaelillo: "Llegué a pensar que no llegaba este día, que nunca más volvería a torear"

“Muchos días y muchas noches pensé que no volvería torear nunca más. En todo este tiempo he sufrido mucho. La recuperación, la pandemia, el tiempo. Ha sido muy duro. Mucho. Veía que nunca más podría vestirme de luces y esa sensación deja muy tocado al ser humano”. Son palabras de Rafael Rubio ‘Rafaelillo’ tras la presentación en Jaén del cartel de su reaparición en los ruedos el próximo día 27 de marzo frente a un encierro de Victorino Martín. “Gracias a Dios, aquí estoy. El torero, su ímpetu y su voluntad ha arrastrado al ser humano y lo ha vuelto a colmar de positividad y de ambición”, sostiene el torero murciano.

Vuelta en Jaén. El destino tiene sus caprichos. “Es mi segunda tierra”, reconoce Rafaelillo. “Taurinamente Jaén significa mucho para mí. En esta tierra me he hecho torero y he crecido como hombre. Cuando me habló mi apoderado de reaparecer en Jaén, rápidamente dije: Vamos p’palante”.

Esta temporada se cumplen 25 años de alternativa, otro aliciente para el diestro del barrio de El Carmen de Murcia. “Es el momento de sacar todo eso que se ha cultivado dentro de mí: poso, magisterio, sabiduría, oficio, conocimientos. No es fácil resistir todo este tiempo frente a las corridas que me ha tocado matar, pero aquí estoy para demostrar que hay mucha tauromaquia dentro de mí”