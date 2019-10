Manuel Escribano se vuelve a ver las caras con los toros de Adolfo Martín en Las Ventas

Manuel Escribano es un luchador nato. Ha vivido en el ruedo momento históricos y gloriosos como el indulto de un victorino en Sevilla y a la vez los toros le han castigado mucho. La última vez que toreó en Madrid fue en San Isidro la corrida de Adolfo Martín en la que estuvo hecho un tío en tarde en la que fue gravemente corneado.

Madrid da oportunidad a los que dejan su sangre en el ruedo y a los que se entregan cada vez que hacen el paseíllo en esta plaza. Viene de dejar importantes tardes en Soria, Beziérs y sobre todo Bilbao donde cortó una oreja con fuerza. Será el encargado de cerrar la Feria de Otoño el próximo domingo, 6 de octubre, ante toros de Adolfo Martín junto a Curro Díaz y López Chaves.



El torero sevillano es consciente de la importancia de Otoño y así lo expresó tras la sesión fotográfica para la campaña del ciclo otoñal: “La tarde de San Isidro es de las más importantes que he tenido en Madrid. Es un plus volver a Madrid tras la cornada con los de Adolfo por todo y por la dificultad de cada toro. Me gusta y me va para este tipo de plaza y compromiso, así que encantado volver a Otoño con la corrida de Adolfo Martín".

Escribano cree que "es mucho el esfuerzo para que cuenten contigo en estas plazas y venir a Otoño es un reconocimiento, es la primera vez que voy a torear en este ciclo. Ha sido una temporada de progresión y de recuperar y superar muchas barreras. Al principio de temporada lo veía todo un poco gris pero lo he ido superando y los puntos claves han sido en ferias grandes”.