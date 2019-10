Ginés Marín ante su regreso a Las Ventas en la Feria de Otoño

Ginés Marín ya no es una futura promesa, es un líder de su generación que en esta plaza ha cosechado importantes triunfos a pesar de su juventud. Fue triunfador del San Isidro 2017 y en este pasado ciclo dejó dos notables tardes con las corridas de Montalvo y Garcigrande/Domingo Hernández.

El de este viernes será su cuarto paseíllo en Las Ventas este año y viene de triunfar en ferias como Alicante, Almería, Cuenca, Huesca y faenas importantes en Bilbao, Albacete y Nimes. Viene a Madrid como quinto matador en el escalafón y lo hará en la tarde del 4 de octubre en una cita muy especial por la despedida de El Cid junto a otro torero en plena forma como es Emilio de Justo ante toros de Fuente Ymbro.



“Este año gracias a Dios está llegando todo y ojalá que pueda seguir el ritmo que llevo hasta ahora. Madrid es una de esas plazas en las que uno no puede nunca rehuir, me lo ha dado toda esta plaza y es donde me siento más torero", expresa el diestro antes de su actuación en Las Ventas.

Sobre su temporada, Ginés afirma que "está siendo muy completa, me siento a gusto y llega el triunfo. Es un cartel diferente y bonito con la despedida de Madrid de El Cid y el momento de Emilio de Justo. Después del San Isidro que he echado este año volver en Otoño me apetecía mucho", concluye.