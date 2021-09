Alejandro Adame ante su actuación en la Feria de Otoño en Las Ventas

La Feria de Otoño de Las Ventas tiene otro nombre de un mexicano, se trata del novillero Alejandro Adame, originario de Aguascalientes y el menor de los hermanos Adame.

Será este viernes 1 de octubre, compartiendo el cartel con Alejandro Fermín e Ignacio Olmos, para enfrentarse a un encierro de Antonio López Gibaja.

Alejandro Adame ya sabe lo que es torear en Las Ventas de Madrid, el 2 de octubre paseó una oreja en la final del certamen para novilleros sin picadores “Camino hacia Las Ventas” y se quedó anunciado el 22 de marzo de 2020, un festejo que lamentablemente se suspendió por la pandemia del Covid-19.

Adame relata que la noticia de su regreso a Las Ventas le sorprendió "terminando de entrenar, en la plaza Monumental de Aguascalientes, veo dos o tres llamadas de mi apoderado el matador Mario del Olmo, y le regreso la llamada y me dice: oye te llamaba por que estas cosas son de llamada y no de mensaje, nos acaban de avisar que vas a otoño a Madrid. De esos momentos que se te olvida todo, los problemas que tenemos día a día, te llenas de ilusión y motivación y aquel momento recuerdo que estaba terminando de entrenar, le di la noticia al compañero con el que entreno y me pegó un abrazo, que la verdad fue muy bonito”.

El menor de los hermano Adema explica que este regreso no será nada fácil para él. "El 29 de este mes de septiembre, cumplo tres años de mi última tarde en España, no me he vuelto a vestir de torero aquí, pero yo tengo fe, al final dicen que la sorpresa viene del olvido, creo que la gente, si me tenía un poco conocido, yo creo que se le habrá olvidado ya, pero al final yo vengo muy consciente de lo que significa Madrid y de haber tenido una preparación muy consciente y ahora si que con una madurez diferente y yo se que esta tarde es muy importante para que sea un parte aguas, yo que te puedo decir, que pase algo importante el 1 de octubre”.

Sobre cómo imagina su actuación en la Feria de Otoño, Alejandro explcia que "he intentado proyectarlo siempre de una manera bonita, no imaginarme yo pasando miedo, he estado haciendo mucho trabajo mental, acordarme de esta plaza, que he tenido la dicha de torear aquí sin caballos, la recuerdo como un escenario bonito, va a pasar lo que tenga que pasar".

Sobre sus hermanos, relata que "José yo creo que fue un prodigioso, que desde niño tuvo unas cualidades enormes, que luego a base de mucho trabajo ha llegado a donde esta y Luis David, ha sido una persona muy ambiciosa que de novillero, estuvo casi que en figura de los novilleros y de ahí ha sido una carrera muy palante", concluye Alejandro Adame.