DC07 | World In Motion

Aquí estamos de vuelta, una semana más, en Distrito COPE. Ya que estamos en pleno Mundial, vamos a sacar en este episodio, el número 7, a relucir algunas de las canciones más vinculadas al fútbol. También viajaremos, como siempre, a través de los discos que marcaron la historia de la música. Esta es la selección: 'World In Motion', New Order (1990); 'Three Lions (Football's Coming Home)', Baddiel, Skinner & The Lightning Seeds (1996); 'Marado', Los Piojos (1996); 'Decadencia', Héroes Del Silencio (1990); 'Florecita Rockera', Aterciopelados (1995); 'Ain't Nobody But Me', Supertramp (1975); 'Blow Away', George Harrison (1979); 'Cleanup Time', John Lennon (1980); 'The Late Great Of Johnny Ace', Paul Simon (1983); y 'Lux Aeterna', Metallica (2022).