De Música Ligera: contra Mi Generación

Choque generacional en esta edición de De Música Ligera en varias de las novedades de esta semana: temas de Veintiuno con Love of Lesbian, Éxtasis con Sidonie y Merino con Mikel Izal. Ademas un nuevo disco de remixes de Califato 3/4 y los ultimos temas de Editors, Depresión Sonora, Confeti de Odio, The War On Drugs, Whisky Caravan, Nuevo Mundo, Yellow Days, Joven Dolores y Kakkmaddafakka. Y cerrando la sesión dos covers a cargo de Nacho Vegas y K!ngdom. Mas de una hora de absoluto gozor auditivo a tu alcance.