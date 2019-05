Girls Just Wanna Hace Fun

Tiempo de lectura: 1



Una semana más desde De Música Ligera no queremos otra cosa que no sea ofrecerte la mejor música posible. Y ello pasa por escuchar lo nuevo de PJ Harvey, el primer single oficial de Santi Campos, lo nuevo de Feroe y Las Ligas Menores, un viaje a Marruecos de la mano de Carlos Sadness, los últimos discos de Hidrogenesse y Joan As A Police Woman y lo más reciente de Lidia Damunt, adelanto de su nuevo trabajo. Y tres brutales colabos: el Instituto Mexicano del Sonido con Joe Crepusculo, Delafé con la Bien Querida y la super danzable remezcla que hacen ElyElla Djs del temazo de Zahara, Hoy la Bestia Cena en Casa. Y asomándose por ahí en medio estará Lisandro Ruiz con su sección De la Cama al Living donde nos traerá a toda una leyenda de la música uruguaya: Hugo Fatorusso, acompañado por No Te Va A Gustar. Si. Lo sé. Nadie da más por menos. Eso es porque te queremos mucho. De nada.