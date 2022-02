Coletas bajas, flequillos y tonos mantequilla: Las tendencias de cabello que veremos en los Goya 2022

Un año más, los Premios Goya, además de premiar el cine, ensalzan la moda y belleza a través de los looks más cautivadores y espectaculares del año. Una cita donde celebrities del panorama nacional se ponen sus mejores galas luciendo en su máximo esplendor de pies a cabeza.

Entre todos los elementos que nos definen, el peinado transmite diferentes mensajes tanto en el día a día como en las ocasiones más especiales. Personalidad, elegancia y tendencia son algunos de los atributos que el pelo puede decir de cada persona y que engloban muchos factores como el color, el corte o el peinado elegido. Un complemento perfecto que acompaña al modelo escogido para deslumbrar bajo los focos.

La sencillez, naturalidad y optimismo reinarán estos Goya bajo estas tendencias del momento. Si quieres ir preparándote para lucir radiante durante esta noche mágica, Conchi Fernández, jefa de estilistas de To Be Aguilar Delgado te desvela los must que encontrarás este año entre los rostros más conocidos y fashionistas:

CORTES DE PELO: MELENA ‘MIDI’ O XL, FLEQUILLO, CORTES A CAPAS, CORTE BOB

Estamos en ese momento todoterreno en el que todo se lleva. Lo importante es elegir el corte afín a tu estilo, tu personalidad o la forma del rostro. Para ello, Conchi Fernández, de To Be Aguilar Delgado, lo tiene claro. Recomienda siempre hacer un análisis de tu rostro previamente al corte, y así hacer la elección perfecta.

Aunque las melenas XL son un clásico entre las celebridades como Jennifer López, Kim Kardashian o Gigi Hadid, en todas sus formas, destacando las melenas con mucho volumen (con capas) y onduladas evitando la monotonía del liso, los cortes ‘midi’ están ganando terreno en los últimos tiempos. Será una de las apuestas para estos Premios Goya, y para este 2022 en general. Algunas como Kaia Gerber ya se han sumado a esta nueva tendencia, donde las capas y el flequillo pasan a ser claros protagonistas.

El flequillo, es el claro ejemplo de que todo vuelve. Lejos del corte recto tradicional, este en modo cortina enamora cada vez más a las famosas, potenciando la mirada

COLOR: TONO NATURAL, CASTAÑO, RUBIO MANTEQUILLA, MECHAS TONO MIEL

Si bien es cierto que la tendencia con el color es algo especial, imposible de comparar con la de un peinado, un corte o incluso un tipo de prensa, los tonos oscuros y los cabellos castaños son un auténtico trend de este 2022. Y es que es un color que favorece a todo tipo de pieles. Sin olvidar las fieles a sus melenas rubias, el tono mantequilla es elegido el color del año para todas ellas.

Explotar al máximo la naturalidad de nuestro cabello, sin mucha complicación, donde se pueda observar un pelo sano y real. Así es como vas a conseguir seguir la tendencia durante los próximos tiempos.

PEINADOS: MOÑO O COLETA BAJA, ONDAS, SEMIRECOGIDO

Independientemente del color y del corte elegido, los peinados definen, dan personalidad y estilo junto al look que vas a lucir durante la ocasión. Los moños o coletas bajas llevan tiempo siendo uno de los peinados que más se ven en pasarelas o eventos. Sencillo, elegante y rápido, se puede llevar con carácter más despeinado e informal, o firme y liso.

Si buscas un peinado sin complicaciones, la melena suelta siempre es un acierto seguro. “Aunque el peinado liso queda siempre perfecto, para realzarlo puedes aportarle movimiento con unas ondas sueltas para convertirlo en un peinado estrella para cualquier ocasión. La clave para conseguir el volumen perfecto es lavar el pelo, secarlo con difusor y darle el toque final con un texturizador” ,explica la estilista Conchi Fernández.