Sofía Jirau, la modelo con Síndrome Down que arrasa en las pasarelas, a COPE: "El miedo no está en mi cuerpo"

Sofía Jirausoñó, trabajó y triunfó. Así se puede resumir el secreto del éxito de una mujer excepcional que con mucho esfuerzo y fortaleza mental ha logrado dedicarse a la profesión que siempre tuvo en mente.

A sus 24 años esta puertorriqueña ha logrado acaparar la atención de medios de todo el mundo, porque acaba de hacer historia al convertirse en la primera modelo con Síndrome de Down de la reconocida marca Victoria's Secret dentro de su campaña de inclusión ‘Love Cloud Collection’ representada por 18 mujeres entre las que se encuentran otras modelos como Taylor Hil o Hailey Bieber. Es uno más de sus logros, en 2020 ya debutó en la semana de la moda de Nueva York modelando para la diseñadora Marisa Santiago.









Sofía ha entrado por la puerta grande en la moda y su carrera se promete imparable. Es muy consciente de lo que le ha costado llegar donde está y del esfuerzo que supone escalar peldaño a peldaño. "Felicidad y agradecimiento", son las dos palabras que más ha repetido la boricua durante la entrevista que ha mantenido conCOPE.es.









Por dentro y por fuera no hay límites

Desde pequeña Sofíaquiso ser modelo y lo es, pero también empresaria. En 2019 lanzaba "Alavett" su línea más personal de ropa y complementos, un nombre que proviene de su forma de pronunciar "I Love it". "Soñe de pequeña y logré todo de grande", nos cuenta. Pero su cabeza piensa en grande y en mente tiene nuevos proyectos que pasan por "bailar en un escenario, conocer a Jennifer López -de la que se confiesa muy fan- y hacer una buena película o serie como actriz".

Por lo pronto sí que ha conseguido conocer a otro de sus ídolos, Enrique Iglesias gracias a la sorpresa que le organizó el programa Despierta, América, con la complicidad del propio cantante.





'EL MIEDO NO ESTÁ EN MI CUERPO'

Sofia Jirau ha aprovechado su fama para impulsar un mensaje de inclusión. Quiere "inspirar al mundo entero" y en especial a aquellos que como ella tengan Síndrome de Down, "diciéndoles que con trabajo duro, pueden lograr sus metas". Porque como ella dice, "por dentro y por fuera no hay limites".

Con trabajo duro pueden lograr sus metas

Tiene Síndrome de Down "pero soy igual que todos, no hay miedo para nada, eso no está en mi cuerpo", ha dejado claro Sofía que anima a cualquier persona como ella, a seguir su ejemplo y "soñar en grande".

Y les lanza un mensaje: "que tengan su propio empleo y su propio negocio".









MEGACOOL Y COQUETA

Sofía Jirau se reconoce como una mujer "divertida y megacool", que se cuida "me encanta hacer ejercicio y me mantengo saludable".

En breve la puertorriqueña aterrizará en Europa. Viene a celebrar sus 25 años en París pero también a trabajar. Es otro de sus sueños "modelar con todos los diseñadores de Europa", afirma entusiasmada a COPE.

En todos sus proyectos, Sofía cuenta con el apoyo incondicional de su familia. "Me quieren, me aman y valoran todos mi sueños, todas mi metas", ha concluido.