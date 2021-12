Oosouji, el método japonés para limpiar tu casa de forma sencilla y sin pereza

La limpieza no es precisamente una de las tareas más deseables de la casa. Junto con la plancha y el preparar la comida, son dos obligaciones que nos queremos quitar de encima cuando antes. Sin embargo son tareas necesarias si queremos disfrutar de un hogar con cierta armonía, algo prácticamente imposible en una casa sucia ni desordenada. Además como máxima debemos de tener siempre presente que por mucho que nos gastemos en decoración si no limpiamos ni ordenamos nuestra casa, el esfuerzo será en balde porque no lucirá como se merece.

ADIÓS A LA PEREZA

Los perezosos de la limpieza no lo tienen todo perdido. Para facilitar esta labor los japoneses tienen por costumbre hacer por estas fechas lo que denominan Oosouji, un ritual de limpieza a fondo de la casa que además va mucho más allá de dejar nuestra casa resplandeciente. Esta limpieza nos facilitara la limpieza el resto del año, además de ayudar a poner en orden nuestra vida para empezar el nuevo año a tope de energía y con espacio para nuevos proyectos.

La razón de hacer esta limpieza justo al final del año tiene un significado emocional. Al igual que rezan gurús del orden y de la limpieza como Marie Kondo, el orden físico implica el orden mental, con lo que con la limpieza de nuestra casa, nos quitaremos muchos lastres emocionales. Su lema en sí ya es una declaración de principios: "ordena tu espacio, transforma tu vida".

ELIGE FECHA Y PLANIFICA

De entrada para tomarnóslo en serio y evitar posponer la limpieza hasta el infinito, el Oosouji plantea fijar un día en el calendario para hacer la limpieza, en el que sin prisas ni agenda, podamos dedicarnos con tranquilidad a limpiar cada rincón de nuestra casa, moviendo libros de las estanterías, muebles y alfombras.

No hace falta agobiarse, ni querer hacerlo todo es esa jornada, basta con planificarnos bien, hacer un calendario, con los días que necesitemos y lo que queramos limpiar en cada uno de ellos, siendo realistas y teniendo presente que la limpieza ha de ser profunda y cumpliendo los objetivos marcados, sin dejar nada a medio terminar.

Con esta limpieza descubriremos muchas cosas inservibles o que ya no usamos. Ese es el momento perfecto para meterlas en una bolsa para descartarlas o donarlas. Nuestro espacio es un bien valioso con lo que, siguiendo la filosofía de la empresaria japonesa, debemos quedarnos solo con lo que nos haga felices.

En los armarios, debemos de sacar la ropa y si vemos que hace tiempo no nos ponemos una prenda, también descartarla. Existe un regla que dice que si llevas más de seis meses sin utilizarla, quizás sea hora de darle carpetazo.

ABRIR LAS VENTANAS

Debemos de ventilar mientras realicemos esta limpieza. Abrir ventanas y subir persinas, son dos máximas con las que no solo purificaremos el aire, daremos entrada a la luz y al aire fresco y renovaremos la energía de nuestro hogar.

DE ARRIBA A ABAJO

Atento a este orden. Una vez en la habitación marcada para ese día, debemos de seguir un sistema para ser eficientes y no desesperarnos. De esta manera empezaremos a limpiar de arriba a abajo. Si lo hiciéramos al revés el polvo acabaría cayendo sobre las superficies recién limpias. Las paredes y las cortinas también cuentan. El aspirador o una escoba con un paño de algódón limpio que arrastre el polvo, puede ser de gran ayuda.

También debemos de limpiar cada estacia de derecha a izquierda, para evitar volvernos locos y dejar algún rincón sin limpiar por el camino.

Del mismo modo, a la hora de barrer o aspirar, debemos hacerlo siempre del interior y en dirección a las puertas de entrada y trasera de la casa.

MÚSICA Y MALAS ENERGÍAS

La música amansa a las fieras y si vas a lllevar a cabo una tarea de esta embergadura, hazlo con ella. Sonidos armónicos, relajantes o suaves como la música clásica o de meditación, son una buena alternativa.

Además es importante aparcar el teléfono móvil mientras estemos inmersos en la tarea.

Pía Nieto, responsable de Pía Organiza y autora del 'Manual para Organizar Tu Casa', recomienda este kit para realizar la limpieza:

-Desinfectante, lejía

-Desincrustante, producto químico para inodoro y plato de ducha. Si hace falta para griferías, también

-Desengrasante, tipo amoniaco

-Vinagre y bicarbonato

-Limpiacristales que lleva alcohol. No cristalino ni multiusos que no lo lleva ¡Ojo!

-Plumeros de microfibra

-Bayetas de microfibra d

-Una buena aspiradora

¿Te convence? pues marca ya la fecha en el calendario