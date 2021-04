Moda sin género y prendas para dentro y fuera de casa: las tendencias de la pasarela 080

La pasarela 080 ha despedido una edición pandémica cien por cien digital que se recordará por haber podido celebrarse en un escenario de lujo, La Pedrera de Barcelona, aprovechando la ausencia de turistas, y por haber reafirmado tendencias como la moda sin género ("genderless") y las prendas híbridas para dentro y fuera de casa.

En la última jornada de la pasarela catalana han mostrado sus colecciones, llenas de color y valentía en tejidos y formas, Victor Von Schwarz, Otrura, Is Coming, Onrushw23fh y la debutante Paraiso.

Von Schwarz, el diseñador elegido para noches de premios y videoclips de divas del pop y la música urbana como Rosalía, Bad Gyal o Aitana, ha inaugurado el cuarto y último día de la 080 Barcelona Fashion con su propuesta "Disco 2000", concebida durante el confinamiento.

En la colección, un homenaje a la moda de su adolescencia. "Oasis, Blur y Pulp capitaneaban mi vida y cualquier cosa que llevaran sus cantantes era lo que buscábamos nosotros en las tiendas vintage de nuestra ciudad. Paravientos, americanas de los setenta, sudaderas y pantalones rectos eran nuestros uniformes", ha explicado el diseñador, nacido en Sabadell en 1988.

Pese a su juventud, lleva casi una década dedicándose a la moda y ha trabajado para firmas como HyM, aunque casi más popularidad que los premios de moda le dio vestir a la también catalana Rosalía en varios eventos, así como en los videoclips de "Pienso en tu mirá" o "Millonaria", así como a Bad Gyal, Aitana, Mala Rodríguez o Lola Índigo.





Tras él, ha sido el turno este jueves de Otrura y su colección "Año Latente 2020/2021" sobre "todas aquellas emociones y sentimientos que llevamos en el interior, que a veces pueden salir y expresarse libremente".

La propuesta creativa está confeccionada en lana fría, organdí, tul de algodón, raso, mezclas de seda y lana con superposiciones, además de capas de piezas desgastadas y plisados que surgen del interior de las piezas.

La tercera en presentar su "fashion film" o desfile digital ha sido la marca Is Coming con "Back to the origins", propuesta para el próximo otoño-invierno basada en el juego de texturas y colores y piezas versátiles tan llenas de detalles como pensadas para la funcionalidad.





Para la firma, las chaquetas, jerséis confeccionados y accesorios como bufandas o guantes se convierten en las piezas perfectas para alegrar los días fríos de invierno e idear un look de forma original jugando con las superposiciones.

Onrushw23fh también ha presentado su colección atemporal inspirada en Takis y Peter Sealy, dos artistas que trabajan sobre el movimiento, la energía, el color y la iluminación, han informado.

La propuesta da importancia a las siluetas, que salen de la forma del propio cuerpo y en la paleta de color, un protagonista: el azul klein.

Por último, ha sido el turno de la marca debutante Paraiso, que ha presentado "una oda a la diversión y la belleza donde se explora el placer de la despreocupación, de la juventud de espíritu, del contacto y del amor a la vida".

Inspiraciones ligadas a todo lo que recuerda el verano y una colección con prendas de formas fáciles de llevar, piezas cómodas y sin género, dentro de una paleta cromática muy vibrante que recuerda a los colores del verano.

Un broche final a cuatro días de moda en los que se ha dejado claro, especialmente por parte de las firmas debutantes, que ha reafirmado la moda sin género.

En ese sentido, Antonio Marcial, Álvaro Calafat o Paola Molet, entre muchos otros, de las veintidós colecciones vistas, han defendido dejar atrás eso de la moda dividida en "plantas de señora y caballero".

Por otro lado, y ligado a las necesidades de la pandemia, se ha visto, especialmente de las firmas más consolidadas, desde Custo Barcelona a Lola Casademunt, la tendencia a sofisticar las prendas pensadas para estar cómodo en casa, pero que también sirven para salir a calle o incluso a un evento, las llamadas "prendas híbridas".