Leo, piscis o cáncer: Así debe de ser tu look según sea tu signo del zodiaco

¿Está nuestra personalidad marcada por nuestra fecha de nacimiento? El estilista David Lorente recomienda el estilo capilar que mejor se adapta a cada signo.así como algunas características físicas que suelen ser comunes a los signos.

ARIES. LARGO, EN TONOS CÁLIDOS Y CON MECHA ‘CHUNKY’.

Eres pura fuerza y energía, y entre los rasgos que te delatan se pueden destacar tus marcadísimas cejas y una melena densa y por lo general ondulada. De complexión atlética, no te gusta pasar desapercibida y es extraño encontrar mujeres del signo aries que no den un valor importantísimo a su cabello. Si es necesario, hasta recurren a extensiones.

La actriz Sarah Jessica Parker es el mejor ejemplo. También lucen el típico ‘pelo aries’ Mariah Carey o Reese Whitherspoon.

Look perfecto: Un corte siempre por debajo de los hombros -cuanto más largo mejor te definirá-, sin flequillo que oculte tu poderosa mirada, y en tonos castaños o rubios, pero siempre cálidos y con mechas que desvíen la atención a tu rostro tipo ‘chunky’ o ‘money piece’, más evidentes en la zona frontal.

TAURO. UN BOB CORTO QUE DESTAQUE LA MANDÍBULA Y UN FLEQUILLO LADEADO

La fuerza de la razón y la cabezonería. Es probable que lleves décadas con el mismo corte, igual que Penélope Cruz, Laura Pausini, Marta Sánchez o Andy MacDowell.

Los rasgos más comunes a este signo son la frente ancha, un bello óvalo facial y una mandíbula bastante marcada y armónica que hace destacar especialmente con cualquier recogido. Además, tienes la suerte de presumir de un cabello fuerte y abundante.

Look perfecto: Sabemos que te encanta el pelo largo, pero también estarías ideal con un bob con raya al medio que dejara a la vista tu estilizada nuca o con una melena XL de flequillo largo y ladeado. ¿El color? Dentro de la gama de los morenos y los castaños, pero prueba con unas babylights que iluminen las puntas en tonos avellana.

GÉMINIS. CORTES Y PEINADOS VERSÁTILES Y CÓMODOS

Son de este signo Nicole Kidman, Angelina Jolie, Natalie Portman, Marilyn Monroe… parece difícil encontrar rasgos en común entre ellas, pero es que eres el espíritu de la contradicción y tu personalidad dual también se hace notar tu look.

Tan pronto lo llevas corto como largo, lo ondulas o te haces un alisado permanante, te tiñes de platino o de negro azabache…

Look perfecto: Un flequillo largo y ladeado, un desfilado hacia el rostro, una balayage inverso, unas mechas rubias californianas que te transformen en morena con un simple ‘up bun’ … todo lo que te permita cambiar de imagen con un gesto, un cambio de raya o un par de horquillas se adaptará a ti como un guante.

CÁNCER. TONOS CLAROS Y ONDAS LIGERAS

Sensible, romántica, soñadora con los pies en la tierra…. Los astros te han regalado un rostro de facciones suaves y redondeadas, unos ojos grandes y unos pómulos altos, así como un cabello suave y manejable.

Elsa Pataki es un buen exponente del signo, y también Gisele Bundchen, Meryl Streep, Margot Robbie, Patricia Montero, Lindsay Lohan y Diane Kruger.

Look perfecto: Sea cual sea tu tono de base, ganarás mucho aclarando tu melena hacia los rubios más delicados de la gama de los dorados o los fríos. Y sea cual sea el largo de tu melena ideal, recurre a desfilados que enmarquen el rostro. A la hora de peinarte, las ondas suaves son tus mejores aliadas.

LEO. TONOS COBRIZOS Y RIZOS ATREVIDOS

La leona del zodiaco no lo es por casualidad. Firme, robusta y fuerte, su cabello debe ser una extensión de ella. Cuando veas una melena que te llame la atención y atraiga tu mirada como un imán, no dudes que estás ante una Leo.

La lista de mujeres de este signo no te dejará indiferente: Madonna, Jennifer López, Dua Lipa, Karlie Kloss, Meghan Markle, Charlize Theron, Cara Delevingne, Halle Berry, Gillian Anderson…

Tu look perfecto: Abusa de los tonos miel y los cobrizos, carda las raíces o haz lo que sea necesario para adquirir un extra de volumen para reinar. El Shaggy lleva tu nombre, y también las melenas largas y onduladas. Si te cortas el pelo, perderás tu fuerza. Los cortos no son para ti.

VIRGO. RAYA MARCADA Y MELENAS BIEN ESTRUCTURADAS

Perfeccionista, clásica, pulcra, ordenada… el cabello de las mujeres virgo refleja a la perfección estas características y rara vez verás que se dejan las canas al aire.

Blake Lively, Michelle Jenner, Cameron Díaz, Salma Hayek son ideales representantes y jamás han protagonizado cambios de look radicales.

Look perfecto: Melenas de corte recto -sean de la longitud que sean-, rayas bien definidas y preferiblemente al medio, tonos conservadores y de bajo mantenimiento. Elijas la gama cromática que elijas, huye de las mechas o trabajos de coloración radicales y opta por sutiles reflejos o los colores planos.

LIBRA. FLEQUILLOS Y MELENAS LISAS Y CON MOVIMIENTO

Coquetas, encantadoras y creativas. Les atrae todo lo relacionado con el arte y tienen un gran sentido de la estética en todos los aspectos. Tienen fama además de ser las mujeres más bellas del zodiaco.

Basta repasar la lista de las libras más célebres entre las que destacan Rosalía, Kim Kardashian, Bella Hadid, Blanca Suárez, María Pombo, Dakota Johnson. Kate Winslet o Gwyneth Paltrow.

Look perfecto: Tus rasgos armónicos te permiten cualquier estilo, aunque destacarán más con una melena lisa. Eres de las pocas que se pueden permitir desde unas arriesgadas baby bangs a los flequillos más rectos y tupidos. También te van todo tipo de colores -a excepción de los caobas y los cobrizos oscuros-.

ESCORPIO. TONOS OSCUROS Y CORTES RECTOS

Suelen tener rasgos fuertes y bien definidos entre los que destaca su nariz, su piel, tan pálida como perfecta y unas cejas perfectamente marcadas. Magnéticas y misteriosas, son la que mejor lucen los tonos de pelo más oscuros.

Kendall Jenner, Alba Flores, Winona Ryder, Katy Perry, Anne Hathaway, Alexa Chung, Julia Roberts, Emma Stone y Tamara Falcó son escorpio.

look perfecto: El LOB parece haber sido inventado para ti, así como el nuevo ‘clavicut’. Si eres de las escorpios de nariz prominente -otro rasgo característico de algunas- marca la raya más ladeada y recurre a las ondas o a los desfilados hacia el rostro.

SAGITARIO. CORTES DESESTRUCTURADOS Y TONOS IMPACTANTES

La frente alta y despejada marca sus rasgos, así como una facciones alegres y ligeramente aniñadas. Les gusta cambiar de imagen y no tienen miedo a las tijeras ni a las tonalidades más arriesgadas.

La lista de sagitarios célebres así lo demuestra y en ella destacan Scarlett Johansson, Miley Cyrus, Tina Turner, Rita Ora, Zoë Kravitz, Britney Spears, Julianne Moore, Taylor Swift o Billie Eilish.

Look perfecto: Te atreves con el ‘mullet’, con las ‘chunky’ más contrastadas, no tienes miedo a probar los flequillos y sientes predilección por los tonos fantasía. Capas, desfilados, y hasta rastas. Aprovecha tu valentía capilar para probar todas las tendencias en tu propia fibra capilar.

CAPRICORNIO. UN MÍNIMO CAMBIO, POR FAVOR

Sensatas, prácticas, cariñosas… la piel de las capricornio suele ser clara y su pelo lacio, fino y por lo general oscuro. Sin embargo, esconden un poder de seducción intenso que se despliega con la segunda mirada que se vuelve hacia ellas.

Una vez encuentran su look, es difícil que cambien, y estas mujeres del signo lo demuestran: Irina Shayk, Carolina Herrera, Kate Moss, Marta Hazas, Kate Middleton, Adriana Ugarte, Edurne…

Look perfecto: Lo conoces mejor que nadie, pero te invitamos a cambiar un poco con unas babylights que iluminen tu rostro, un corte con más movimiento y hasta un bob que deje a la vista tu elegante cuello.

ACUARIO. PIXIES, MELENAS CARÇON Y TONOS CONTUNDENTES

Misteriosa, creativa, sensible, delicada… y la mujer más original del zodiaco. Tus rasgos juveniles, dulces y hasta místicos, dentro de unas facciones proporcionadas y elegantes -por lo general de ojos claros- te permiten brillar hasta rapada al 1.

Shakira, Alicia Keys, Jennifer Aniston, Anne Igartiburu, Ellen Degeneres, Isabel Preysler, Paris Hilton , Bibiana Fernández y Sara Carbonero son acuario.

Look perfecto: La tijera es tu mejor aliada, y los cortes pixie ladeados y animados con mechas estratégicas tu mejor opción. Pero tranquila, también respetamos el negro azulado -te queda como a nadie-, los reflejos cobrizos y cualquier desfilado que enmarque el rostro.

PISCIS. EXPLOTA TU FEMINIDAD CON PEINADOS ROMÁNTICOS

Romántica, soñadora, etérea, ultra femenina y todo dulzura. Os encanta el rubio, y no pretendemos oscurecerlo, ni jugar con cortes de pelo radicales, aunque deberías guiarte por los especialistas para dar algo más de volumen y fuerza a tu pelo, por lo general fino.

Sophie Turner, Elle Fanning, Lily Collins y Olivia Wilde son los mejores exponentes y en todas ellas destaca el pelo fino y suave y sus rasgos femeninos y dulces.

Look ideal: No pretendemos hacerte cambiar de look, pero sí aportar un poco más de volumen y densidad a tu melena retocando el corte cada dos meses y creado capas que potencien el movimiento. Dentro del liso, que te favorece -y no se pude negar- sol te aconsejaríamos unas mechas ‘contouring’ que aportaran densidad y volumen