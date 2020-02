La sombra de ojos roja a lo Olivia Palermo, es tendencia

El rojo parece no ser un color muy común para lucir como sombra de ojos pero Olivia Palermo lo tiene claro: el que no arriesga no gana. Así ha aparecido en la fiesta de lanzamiento de la colección de su firma de moda, con un maquillaje muy potente con el color rojo como gran protagonista.

¿Cómo conseguirlo para que no parezca un borrón? Anota estos consejos de la maquilladora profesional Cristina Lobato:

.- Aplicamos un primer sobre el párpado antes de maquillar el ojo. Comenzamos maquillando el ojo con una sombra roja teja sobre el párpado móvil, dejamos difuminada la zona más próxima al lagrimal. Este tono se difumina creando un degradé hacia un berenjena más oscuro que crea profundidad en la mirada. Se aprecia, además, un toque de color morado en la parte exterior del párpado móvil y a ras de pestañas desde la mitad del ojo hasta el extremo de las pestañas.

Olivia Palermo apuesta por combinar su maquillaje de ojos con unos labios y rubor en tonalidades burdeos, creando así un beauty look muy potente, colorido y nada convencional.

La experta recomienda maquillar primero los ojos cuando utilizamos este tipo de sombras para no manchar la piel y tener que reaplicar la base de maquillaje.

Por último, maquillamos el rostro con una base de maquillaje de cobertura media y polvos para matificar.