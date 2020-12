¡Increíble! solo con estos trucos de maquillaje puedes rejuvenecer 10 años

Las tendencias de maquillaje van y vienen, pero hay cosas que no son negociables, como lucir una piel fresca y luminosa, una mirada despierta y unos contornos definidos. Puede que una temporada la atención se centre en los labios y se utilicen fórmulas para proyectarlos y otras, como la actual en las que preferimos darles el mayor protagonismo a los ojos. Pero, sea cual sea, el común denominador siempre será sacarles el máximo partido a los rasgos y rejuvenecer las facciones recuperando su aspecto más jovial.



La maquilladora Sonia Marina desvela sus mejores secretos profesionales para conseguir restarle cifras al DNI de forma fácil y rápida en casa y sin tener que recurrir a los retoques médico estéticos.



PREPARA LA PIEL

La luminosidad en la piel es la clave para rejuvenecer cualquier rostro. El fondo de maquillaje debe aportar frescura y jugosidad en la piel, y ha de provocar un efecto natural y no sobrecargado. Con el paso de los años las arrugas se hacen más visibles si la piel está saturada de producto, por eso debemos elegir una base con acabado natural.

POTENCIA LA MIRADA

La máscara de pestañas es imprescindible para avivar la mirada y levantar el ojo.

Para corregir los síntomas de fatiga utiliza el corrector suavizando las ojeras y provocando un efecto de luz que aviva la mirada y la refresca.

ENMARCA EL ROSTRO

Potencia la mirada marcando la ceja y rellenado poco a poco los huecos que haya por ausencia de pelo. A mí me gusta trabajar con lápiz de cejas para conseguir una mejor definición y un dibujo más preciso de la ceja.

Para que su acabado sea natural hazlo con una tonalidad de hasta tres tonos por debajo del color de la ceja, los tonos suelen ser: cenizas para las rubias, y marrones y rojizos para morenas, castañas o pelirrojas.



DESTACA LOS CONTORNOS

Los polvos solares dan un tono muy favorecedor a la piel, pero también nos sirven para hacer que los pómulos se vean más elevados. Aplícalos en la zona alta de los mofletes proyectando el producto hacia la sien o en el centro de la mejilla si quieres aportar mayor jovialidad a la piel.

PROYECTA LOS LABIOS



La barra de labios es uno de los mejores aliados de la mujer para resaltar su lado más femenino y sensual. A lo largo de la historia las mujeres han utilizado los labiales para resaltar sus labios e incluso levantar su estado de ánimo.

¿Cómo rejuvenecer nuestras facciones?

LABIOS Y CÓMO CONSEGUIR MÁS VOLUMEN

¿Qué tonos debo desterrar y cuáles elegir? “Sin duda los tonos claros y los brillos aportan mayor volumen en los labios. Sin embargo, en el caso de los labios finos, no desterraría los tonos oscuros ya que con una sutil corrección con perfilador por encima de la línea natural del labio podemos aportar grosor y volumen sin que se note”.



¿Qué texturas proyectan más los labios? “Las texturas con acabado brillo o gloss”.



OJOS Y CÓMO SE OCULTAN OJERAS

¿Qué tonos de corrector debemos utilizar? “Han de ser dos tonos más claros que el fondo de maquillaje para que, además de corregir, ilumine la zona. Y dependiendo de nuestra ojera, necesitaremos que el corrector contenga unos pigmentos u otros para neutralizarla:

Utiliza el corrector con tonalidad naranja cuando la ojera sea azulada, gris o marrón. También te ayudarán a disimular alguna mancha o sombra oscura que tengas en el labio superior y a tapar imperfecciones de colorido marrón como pecas, paño, lunares y manchas.

El amarillo es ideal para neutralizar las ojeras que son moradas o violetas, y para cualquier imperfección que se presente en esa tonalidad como cardenales o hematomas.

La tonalidad salmón nos ayudará a cubrir imperfecciones de todo tipo que presenten un tono verdoso. También es útil como iluminador en pieles claras y opacas.

Y no olvidemos aplicarlo después del maquillaje.



¿Algún truco para evitar las pequeñas arruguitas que se forman debajo de las pestañas inferiores? “Tener la zona hidratada, no saturarla de producto y evitar los polvos traslúcidos si la zona no lo requiere”.



ADIÓS A LOS PÁRPADOS CAÍDOS

“Unifica el tono del párpado superior para recrear la forma y a continuación eleva el pliegue por encima del natural usando una sombra oscura. De esta manera lograrás elevar la mirada y contrarrestar los ojos caídos.

Oscurece la ‘V’ externa (zona del rabillo del ojo) con una sombra oscura. Aquí es donde suele marcarse más la caída del párpado y de esta manera daremos profundidad y conseguiremos que se eleve y se alargue. En este paso es importante difuminar bien el producto y trabajar bien los contornos y transiciones para que sean suaves. Para completar el maquillaje del ojo, aplica una sombra más clara en el área restante del párpado móvil. Puedes añadir un acabado brillante en el medio, bien del mismo tono claro o de uno intermedio que haga de transición entre la ‘V’ externa y el lagrimal.

Si tienes los ojos caídos evita aplicar sombras muy luminosas en el arco superior del ojo (justo debajo de la ceja) y no prolongues más la ceja si su forma es caída porque el efecto será el contrario del esperado.

No apliques delineador oscuro bajo las pestañas inferiores, ya que solo conseguirás hacer que el ojo se vea más pequeño y caído. En su lugar, usa la sombra de ojos oscura que has aplicado en la ‘V’ externa para marcar el primer tercio bajo las pestañas inferiores. No olvides difuminar bien para que el efecto sea sutil. Así el ojo se verá marcado, pero con una expresión no tan endurecida.

BASE DE MAQUILLAJE

¿Qué debemos buscar en una base de maquillaje? “Todo depende de las necesidades de la piel, existen pieles apagadas que necesitan bases más jugosas que aporten luz y pieles grasas que necesitan huir de los brillos. Para mí la textura perfecta es el maquillaje sin brillos, pero con acabado fresco y luminoso”.



¿Utilizar texturas ultra cubrientes da un aspecto apagado y envejecido a la piel? “Sí porque aparecerá en la piel el llamado efecto máscara. A no ser que tengamos problemas graves de piel lo mejor es dejar respirar la piel con productos de cobertura media o modular”.



¿Cómo debemos aplicar la base y dónde debemos incidir? “La aplicaremos de forma ascendente y siempre del interior al exterior del rostro haciendo un efecto lifting o tensor. Para un acabado natural y homogéneo, la brocha es el mejor aliado, pudiéndonos ayudar con las manos para las zonas que lo requieran”.



¿Qué tonos de colorete favorecen más? “Depende del tono de la piel, pero nuestra piel mediterránea es cetrina y le favorecen mucho la terracota y los corales”.