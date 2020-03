Gaultier se lo piensa mejor y no se desvincula de la moda

Si el pasado mes de enero, durante la semana de la alta costura, Jean-Paul Gaultier decía adiós a las pasarelas con una colección de ropa reciclada, esta semana la casa Gaultier, que pertenece al grupo español Puig, anuncia que continuará en la alta costura con un "nuevo concepto" colaborativo.

Jean Paul Gaultier se lo piensa mejor y no se desvincula del mundo de la moda. Cada temporada, Jean Paul Gaultier, de 67 años, invitará a un diseñador a reinterpretar los códigos de la "maison" para darle "su visión de la alta costura", ha anunciado la casa de moda en un comunicado.

La diseñadora japonesa Chitose Abe, directora creativa y fundadora de la firma de lujo Sacai será la primera en participar en el proyecto, que se presentará en la semana de la moda de París el próximo mes de julio.

I have the pleasure to announce the new concept for my Haute Couture. Each season, I will invite a designer to interpret the codes of the House and I am doubly pleased that Chitose Abe of Sacai will be the first one ! #JeanPaulGaultier #ChitoseAbe

Photographed by #GioStaiano. pic.twitter.com/27dyeEmnsj