El regalo de Eugenia Martínez de Irujo a su hija, que tiene que ver con su apuesta más personal

En uno de los mejores momentos de su vida, Eugenia Martínez de Irujo se embarca en un nuevo proyecto, con el que una vez más demuestra un talento artístico que destapó en el confinamiento, cuando comenzó a pintar por 'hobby', y que ha desembocado en una colección de acuarelas y otra de kimonos pintados a mano por la hija de la recordada Duquesa de Alba con motivos exóticos y orientales.

Ahora, y yendo un paso más allá, Eugenia ha lanzado su propia línea de papelería, una colección muy personal de elaboración artesanal que cuenta con cuadernos, diarios, agendas y demás artículos de escritorio y que ha presentado tan nerviosa como ilusionada en un acto en el que contó con el apoyo de su marido, Narcís Rebollo, en quien confiesa ha encontrado al compañero perfecto de vida.

"Fue un tema inesperado, pero a mí me fascinan las papelerías de toda la vida y es verdad que hace mil años, cuando empecé a pintar, mi ilusión era tener carpetas, cuadernos, estoy tremendamente agradecida a Papelorio por brindarme esta oportunidad", ha señalado, explicando cómo surgió este proyecto que, si todo va bien, ampliará con nuevos diseños próximamente.

Una colección de papelería que, como ha desvelado, fue su regalo de cumpleaños para su hija Cayetana, que hace tan solo unos días cumplió 22 años. "Está encantada, pero no voy a hablar de ella. Por dejarla al margen. Ella no está vinculada a los medios", confiesa una Eugenia orgullosa por haber logrado mantener a la joven en un segundo plano mediático a pesar de ser hija, nieta y sobrina de quién es, uniendo nada menos que a la Casa de Alba con la familia Rivera Ordóñez: "Estoy muy contenta de que sea así, que no entre en la rueda de reportajes, no me gusta nada". "Yo la he machacado mucho con eso. Yo tuve una época muy heavy y eso ella lo ha vivido. Ahora puedo vivir normal, es otro rollo", admite.

Desmintiendo los rumores de distanciamiento entre los hermanos, Eugenia asegura que se lleva "muy bien" con Cayetano y apunta que no sabe si habrá un funeral en memoria de su madre con motivo de su séptimo aniversario de muerte, aunque "yo no suelo ir. Yo la llevo aquí y no me hacen falta misas. Me acuerdo un montón de ella"

A punto de cumplir 53 años - una fecha especial que todavía no sabe como va a celebrar - Eugenia hace balance de su vida y afirma, sin dudarlo, que Narcís es el hombre de su vida. "Por supuesto. Es una gozada de hombre, nunca ve un problema", desvela enamorada.