¿Se pueden tratar las ojeras?

Las ojeras son antiestéticas, no hay más. Hacen que el ojo se vea hundido y que tome un cierto color grisáceo. Aunque hay quienes tienen más, pocos se libran de ellas.

En sentido estricto, las ojeras "son una manifestación antiestética en el párpado inferior del ojo que conlleva una alteración de la coloración de la piel, grisácea o morada, o un hundimiento del globo ocular, o la presencia de una inflamación o retención constante", explica en una entrevista con Infosalus el vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), el doctor Alberto Morano, que añade que, a veces, estas manifestaciones se presentan conjuntamente.

Hay que diferenciarla de "la ojera pigmentada, cuya causa es la melanina de la piel y la ojera morada, cuya causa es la red vascular y capilar de debajo de la piel", matiza el doctor Morano, que agrega que aunque aparentan "cansancio, insomnio o tristeza" no se presentan en ninguna de las tres circunstancias".

Tambiién están las fastidiosas bolsas. "Las bolsitas de grasa que anatómicamente todos tenemos, en algunos casos aumentan mucho de tamaño", especifica el vicepresidente de SEME.

Entre las causas que explican la aparición de ojeras y bolsas destacan las genéticas o hereditarias. "Por eso hay personas que tienen tendencia familiar a padecer esta circunstancia", dice el doctor Morano. Pero no son las únicas. "También influyen el insomnio, el cansancio, alguna patología renal o tiroidea, dietas inadecuadas o anemias".

No hay que olvidar que ninguna es síntoma de envejecimiento. "Hay personas jóvenes que presentan ojeras. Esto sucede porque la piel de los párpados es cinco veces más fina que la piel del resto de la cara, tiene menos colágeno y está en continuo movimiento".

La buena noticia es que las ojeras pueden tratarse. La mala, que no desaparecen del todo. "Los tratamientos dependen de si predomina la alteración del color o el hundimiento orbitario". Los tratamientos médicos se efectúan "mediante la infiltración de un tipo de ácido hialurónico específico para esta zona o bien 'peeling' para las ojeras, láser de luz pulsada o de CO2", apunta el vicepresidente de la SEME.

Los resultados del tratamiento, que se hace en consulta con una crema anestésica y una duración de 20 minutos, "son temporales y requieren un mantenimiento de, más o menos, una vez al año", concluye el doctor Morano.

¿Y LAS BOLSAS SE PUEDEN TRATAR?

Las bolsas también se pueden tratar. "Aquí el tratamiento no tiene alternativa", zanja el experto. "Ante la presencia de bolsas de grasa aumentadas no cabe otra cosa que la extirpación quirúrgica", concreta el vicepresidente de la SEME, ya que los expertos no recomiendan un tratamiento de rellenos "por su poca eficacia".

Aunque se lleve a cabo en quirófano, el tratamiento es ambulatorio. "Dura una media hora, se hace con anestesia local y, al finalizar, el paciente se va a casa por su propio pie", expone el doctor Morano, que destaca un efecto secundario frecuente: "la aparición de un hematoma que se resuelve por si solo en unos diez días".