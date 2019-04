El espectacular cuerpazo de Carmen Lomana en la playa

"Así me quiero ver YA! Sun Shining y mar". Es el texto con el que la colaboradora de 'Fin de Semana' de COPE, Carmen Lomana, acompaña a la foto en bikini que ha publicado en su cuenta Instagram.

"Tienes piernas de gacela', le decía en directo Cristina López Schlichting a la colaboradora en el programa 'Fin de Semana' de este domingo.

Carmen Lomana que cuenta con 222.000 seguidores en esta red social, luce en la imagen un bikini con motivos florales en colores verdes y coral que deja al descubierto una espectacular figura.

Se la puede ver a orilla del mar, sentada sobre la arena con los brazos apoyados tras la espalda y con una pose relajada y natural. Lomana completa su look con un collar, unas gafas oscuras de sol y un primer plano de unas zapatillas rosa fucsia con ancha plataforma de color blanco.

Su legión de seguidores no ha tardado en comentar la instantánea y muchos de ellos la han felicitado por lucir ese 'tipazo'. "Pero que comes para tener ese cuerpazo, pásame la receta", "no se que dieta haces para mantenerte", "qué guapa y que tipazo, yo también quiero irme a la playa, ahí soy feliz, eres guapa, muy divertida y sobre todo auténtica", "¡estupenda! La prueba de que hay personas cuya edad biológica no se corresponde con edad cronológica. Dicho por un médico", "yo me quiero ver así pero de estupenda cuando llegue a tu edad",.

Otros mensajes han aprovechado el momento para referirse a la forma de ser de Carmen Lomana "un lujo de mujer y no al físico sólo me refiero, a su personalidad fresca, elegante, natural y cercana", "¡Increíble! Pena de no encontrar una persona tan independiente y fiel a sus ideas como tu! Lo bueno, por desgracia, siempre escasea!".