¿Embellecer o rejuvenecer? ¿Cuál es el fin de medina estética?

La medicina estética (no confundir con cirugía) es una tendencia de belleza muy marcada en nuestros días. Llega más lejos que los cuidados cosméticos potenciando su acción en muchos casos, soluciona muchos problemas faciales y corporales y es una ayuda más que notable para combatir los efectos del paso del tiempo. Por eso es cada día un mayor número de personas que recurren a ella. Lo que hasta hace muy poco era algo excepcional, ahora es muy frecuente y despierta mucho interés.

Para conocer en qué consiste y cuáles son sus tratamientos más demandados en la novena entrega de COPE Cool hablamos con una prestigiosa especialista, la doctora Espallargas, que nos cuenta que este auge se debe al estilo de vida. “Se viven más años, los 50 de hoy son los 40 de ayer y así sucesivamente. Se busca verse bien y la medicina estética tiene las mejores herramientas para conseguirlo”.

Se trata de embellecer más que rejuvenecer

Eso sí, tiene sus detractores en muchos casos derivados de los ejemplos de algunas famosas que protagonizan portadas con rostros desfigurados. "Tenemos que reponer productos que la piel ha perdido, nunca rellenos permanentes que se ven a veces, esos labios anti naturales, bultos".

Nunca rellenos permanentes

En el otro extremo, están los adictos a esta medina. "Ahí la responsabilidad es de los profesionales, poner solo lo necesario para embellecer, realzar, mantener la propia imagen. No buscar irrealidad. Intentar hidratar, levantar con rellenos reabsorbibles, hilos, la unión de varias técnicas no agresivas y que no implican ningún riesgo. Para ello hay que hacer un estudio perfecto del paciente y conseguir la armonía , el equibrio", ha explicado la experta.

El botox es el fondo de armario de la medicina estética

Sobre el botox, el "retoque" más conocido a nivel popular, la doctora Espallargas deja claro que es "el fondo de armario de la medicina estética, como las cremas que se utilizan habitualmente. Hay que relajar, no paralizar ni poner expresiones de susto. No implica ningún riesgo porque la toxina botulínica se utiliza en otras especialidades de la medicina".

Ante todo es fundamental, ponerse en manos de un buen especialista. En eso, estamos todos de acuerdo, y así lo afirman periodistas de belleza con las que hemos consultado, como Ana Parrilla, Lucía Heredero o María Serralta. Puedes escuchar sus comentarios y a la doctora Espallargas en la NOVENA ENTREGA de COPE Cool. ¡Te esperamos!

