COPE Cool, el podcast más seguido de COPE en abril: ¡Gracias!

GRACIAS a vuestra confianza y fidelidad, COPE Cool se ha convertido en el mes de abril en el podcast más seguido de COPE, con casi 50.000 usuarios únicos.

En estos tiempos del '#quédateencasa', la audiencia nos ha acompañado siguendo las noticias que cada día publicamos en COPE Cool, el podcast presentado por María Bandera y Lola Pérez Collado. Un escaparate en el que se muestran las últimas tendencias en moda, belleza, decoración y, en general, todo aquello que aporta un plus de felicidad a tu día a día.

LOS MEJORES DISEÑADORES

Hannibal Laguna, Jorge Vázquez, Ágatha Ruiz de la Prada, Moisés Nieto, Modesto Lomba, Juan Duyos, Lorenzo Caprile, Petro Valverde, Roberto Verino o Dominnico, son algunos de los diseñadores que entrevistamos en COPE Cool. Todos ellos nos cuentan las tendencias del mercado, nos desvelan los entresijos de la moda y nos dan su particular visión de una de las industrias más potentes del mundo.

BELLEZA

Los especialistas más prestigiosos en el cuidado de la piel y maquillaje nos desvelan en cada podcast cómo sacarte el máximo partido para conseguir la mejor versión de ti mismo, siempre apostando por las más innovadoras tendencias del mercado.

CAZATENDENCIAS

En COPE Cool tenemos muy presente también la opinión de la calle sobre tendencias del mercado, por eso en cada entrega, la 'cazatendencias', Pilar Abad, nos acerca esos detalles que a veces pasan desapercibidos y que van a convertirse en lo más buscado.

INFLUENCER

No falta una mirada al cada vez más numeroso mundo de las influencers y nadie mejor que la 'it girl ' del podcast, Lourdes Crespo para analizar sus más novedosos looks.

KIOSKO INTERNACIONAL

Las noticias internacionales, también tienen cabida en el 'kiosko' de COPE Cool, una sección que abre en cada entrega la periodista experta en moda, Paloma Herce.

DECORACIÓN

Un podcast de tendencias no puede dejar de lado la decoración. Te ofrecemos todas las ideas para poner tu casa en sintonía con la moda y contigo mismo. Diseñadores, decoradores, interioristas, todos cuentan a COPE Cool los 'must' para refrescar, optimizar, organizar y sacarle el máximo partido a tu hogar, especialmente en estos días complicados de confinamiento.

TUTORIALES

¿Quieres saber cómo preparar en tu casa una potente mascarilla nutritiva con huevo, limón y cerveza, cómo se aplica la favorecedora sombra con purpurina o cómo prepararte un anticelulítico casero con especias quemagrasa? pues no te pierdas nuestros tutoriales?

En definitiva, en COPE Cool encontrarás el lado más cool de la actualidad.

LISTADO DE PODCAST:

Entrega número 25 de COPE Cool (4/03/2020) El impacto del coronavirus en la moda, tendencias de maquillaje y cómo decorar con flores

Entrega número 24 de COPE Cool (19/02/2020) La magia de David Delfín, riesgos de la luz azul para la piel y cómo será tu casa en 10 años

Entrega número 23 de COPE Cool (5/02/2020) Ana Locking, el truco para blanquear tus dientes y cómo decorar tu casa para ser más feliz

Entrega número 22 de COPE Cool Dominnico, el diseñador cautiva a Rosalía, cómo reconocer tu tipo de piel, y cómo introducir muebles vintage en tu decoración

Entrega número 21 de COPE Cool Jorge Vázquez, fichaje estrella para Pertegaz, mitos sobre el cuidado de la piel y la pasarela de los Globos de Oro

Entrega número 20 de COPE Cool Looks para triunfar esta Navidad, los zapatos más chic con Sara Navarro y la esteticista preferida por as famosas, María Baras

Entrega número 19 de COPE Cool Modesto Lomba, conseguir una piel 10 pese al frío y decoración maximalista para esta Navidad

Entrega número 18 de COPE Cool

Entrega número 17 de COPE Cool 5 looks imprescindibles, moda en los MTV y los beneficios del arte en los espacios de trabajo

Entrega número 16 de COPE Cool Petro Valverde, Silvia Abascal, Francine Gálvez, la moda de los jeans anchos y las ingeniería de las 'fajas' de Kim Kardashian

Entrega número 15 de COPE Cool El diseñador Moisés Nieto, la caída estacional de pelo y cómo serán los hogares del futuro

Entrega número 14 de COPE Cool Los mejores maquillajes del festival de San Sebastián y los imprescindibles de las celebrities

Entrega número 13 de COPE Cool El truco definitivo para prolongar tu bronceado, cortes de pelo 'trend' y cómo decorar este otoño

Entrega número 12 de COPE Cool.Juan Duyos, el bañador perfecto, fotoprotectores de moda y la decoración que debes desterrar ya de tu casa

Entrega número 11 de COPE Cool Agatha Ruiz de la Prada, la Academia del Perfume y los bañadores para este verano

Entrega número 10 de COPE Cool El 'no makeup' de Eduardo Ferreira, la magia de las guayaberas de Carlos Herrera y cómo 'veranizar' tu casa

Entrega número 9 de COPE Cool. Las joyas de las royals, lo último en medicina estética y los abalorios de pelo más chic

Entrega número 8 de 'COPE Cool' Trajes para la Feria de Abril, maquillaje para el calor, 'must' para decorar mesas y cortes de pelo masculinos

Entrega número 7 de 'COPE Cool'' Sara Navarro, tendencias para novias, el Fitness de las Influencers y lo último en piel para decorar paredes

Entrega número 6 de 'COPE Cool' Tamara Falcó, cosmética natural, moda sostenible cómo conseguir unas pestañas de infarto

Entrega número 5 de 'COPE Cool'Teria Yabar, 'deco' en primavera y tendencias en uñas y pelo

Entrega número 4 de 'COPE Cool' Roberto Verino, lo último en barbas, diseño de cejas y cómo decorar un evento

Entrega número 3 de 'COPE Cool' Cosmética antipolución, Casa Decor y Kel universo Lagerfeld

Entrega número 2 de 'COPE Cool' Teresa Helbig, maquillaje para hombres, maison Dior y cómo poner los cuadros en tu casa

Primera entrega 'COPE Cool'300 secretos de belleza, las tendencias de la MBFW y cómo ordenar tu casa para ser feliz