Estos alimentos darán un chute de luz y juventud a tu piel

El estrés y la incertidumbre, comenzar con una dieta desequilibrada antes de tiempo, no hacer ejercicio físico, una vez más llega la Navidad, con esos excesos tan necesarios como tan seguros de que nos volverán a pasar factura. Pero no tiremos la toalla. Pese a ello podemos mentener el cuidado de nuestra piel para que luzca preciosa tanto esta Navidad como cuando la pasemos. Toma nota de estos consejos de la mano de Ester Herranz, directora de Nuevo Concepto Estética Avanzada de Burgos:

Limpiar: La limpieza del rostro se realiza por la mañana y por la noche, es recomendable hacerla con productos no detergentes. Por la noche, para asegurar un desmaquillado meticuloso, podemos utilizar una leche limpiadora o agua termal que emulsione la secreción grasa y arrastre la suciedad acumulada durante el día. Con maquillaje o sin él, la limpieza del rostro es un imprescindible, sobre todo si tenemos en cuenta que lo normal en las noches de fiesta es desmaquillarse mal o ni siquiera hacerlo.

Exfoliar: Tu piel agradecerá una exfoliación para eliminar las células muertas, acelerar el proceso de regeneración celular y recuperar la luminosidad. Para culminar un ritual de belleza perfecto, puedes apostar por una mascarilla que atienda a las necesidades que presente tu piel. Sobre la piel limpia, extiende la mascarilla y relájate durante 15-20 minutos.

Hidratar: La hidratación es la mejor aliada para la piel. Es importante tener en cuenta que todos los tipos de cutis se deshidratan y pierden la capacidad de retener agua en la capa córnea. Sin embargo, cada tipo de piel precisa de un tratamiento hidratante adaptado: Cremas nutritivas y texturas más densas para las pieles secas y cremas muy fluidas, con efecto matificante, para las mixtas o grasas.

Alimentación: Que no falten en tu cocina los siguientes alimentos que te permitirán mantener la piel y la figura, dejando a un lado las grasas.

Frutas ricas en vitamina C como la naranja, el kiwi o el limón ya que esta vitamina tiene poderes antioxidantes y mejora la producción de colágeno, imprescindible para lucir una piel tersa. Las verduras como acelgas, espinacas o zanahorias también son muy recomendables ya que promueven la formación de vitamina A, fundamentar para mantener la piel en las mejores condiciones. Por otro lado, los frutos secos que contienen aceites esenciales para nutrir la piel o el aceite de oliva virgen para mejorar la estructura de la epidermis y retrasar el envejecimiento cutáneo. Por último, apuesta por alimentos que contengan vitaminas del grupo B (carnes, pescados, frutas y legumbres) ya que intervienen en los procesos de renovación celular.

Y bebe mucha agua. En concreto 1 litro y medio de agua todos los días. Se trata de un tópico muy esencial, fundamental para limpiar el organismo, recuperar líquidos, mantener la piel hidratada desde el interior y el exterior, conservar su flexibilidad y resistencia.

Escúcha todos los programas de COPE Cool, el PODCAST de tendencias de moda, belleza y decoración de COPE

LISTADO DE PODCAST:

Entrega número 32 de COPE Cool (09/12/2020) Hablamos con la diseñadora Nuria Sardá, directora creativa de Andrés Sardá que ha vestido de Navidad a la imponente Menina que ilumina la Plaza de Colón de Madrid. Pero con ella también hablamos de tendencias en lencería, de moda cómoda, tan demandada en estos momentos y de moda solidaria... Conoceremos lo último para decorar nuestra casa en Navidad de la mano de Óscar Porras, interiorista Ikea que nos descubre los colores, texturas y sabremos cómo adaptar de una forma original nuestra mesa a las medidas sanitarias que obliga la pandemia. En belleza hablamos con uno de los grandes expertos en maquillaje, maquillador oficial de Lancome, Roberto Siguero, que nos habla de tendencias y nos explica hasta qué punto cambia la mascarilla nuestra forma de maquillarnos para estas fiestas. Además conocemos trucos para maquillar los labios, los ojos y rubor de mejillas pese a la mascarilla. Y Lourdes Crespo, la 'it girl' de COPE Cool se ha dado una vuelta por los armarios de influencers y celebrities que parece que aún no han adelantado looks para estas fiestas, pero nos trae novedades curiosas.

Entrega número 31 del COPE Cool (25/11/2020) Hablamos con la influencer diseñadora, Gala González de la situación de la de moda, de la apuesta por la marca España de su nueva colección y de los imprescindibles para este otoño-invierno. También sabremos cómo afecta la conjunción de la mascarilla y el frío a nuestra piel, repasamos el armario de las influencer y celebrities, recordamos a Galliano, que cumple 60 años, uno de los genios de la moda, sus luces y sombras y descubrimos las tenencias en joyas, cómo les afecta el hidrogel y cuál es la pieza que ya no se lleva esta temporada

Entrega número 30 de COPE Cool (4/11/2020) Tendencias en perfumes para este otoño-invierno, la apuesta de las influencer por los conjuntos vaqueros, y la prenda imprescindible en el armario de los hombres para esta temporada, en COPE Cool

Entrega número 28 de COPE Cool (7/10/2020) La diseñadora Juana Martín, cómo evitar la caída de pelo y los 'must' de las instagramers, en COPE Cool

Entrega número 27 de COPE Cool (23/09/2020) Robber Rodríguez, el talento revelación de la moda, manchas de la piel o Esther Cañadas en Vogue, en COPE Cool

Entrega número 26 de COPE Cool (9/09/2020) Slow Fashion con Modesto Lomba, baby botox, maskné y maquillajes fluidos para las mascarillas o el maquillaje de las celebrities en los fetivales de cine marcados por el covid-19

Entrega número 25 de COPE Cool (4/03/2020) El impacto del coronavirus en la moda, tendencias de maquillaje y cómo decorar con flores

Entrega número 24 de COPE Cool (19/02/2020) La magia de David Delfín, riesgos de la luz azul para la piel y cómo será tu casa en 10 años

Entrega número 23 de COPE Cool (5/02/2020) Ana Locking, el truco para blanquear tus dientes y cómo decorar tu casa para ser más feliz

Entrega número 22 de COPE Cool Dominnico, el diseñador cautiva a Rosalía, cómo reconocer tu tipo de piel, y cómo introducir muebles vintage en tu decoración

Entrega número 21 de COPE Cool Jorge Vázquez, fichaje estrella para Pertegaz, mitos sobre el cuidado de la piel y la pasarela de los Globos de Oro

Entrega número 20 de COPE Cool Looks para triunfar esta Navidad, los zapatos más chic con Sara Navarro y la esteticista preferida por as famosas, María Baras

Entrega número 19 de COPE Cool Modesto Lomba, conseguir una piel 10 pese al frío y decoración maximalista para esta Navidad

Entrega número 18 de COPE Cool

Entrega número 17 de COPE Cool 5 looks imprescindibles, moda en los MTV y los beneficios del arte en los espacios de trabajo

Entrega número 16 de COPE Cool Petro Valverde, Silvia Abascal, Francine Gálvez, la moda de los jeans anchos y las ingeniería de las 'fajas' de Kim Kardashian

Entrega número 15 de COPE Cool El diseñador Moisés Nieto, la caída estacional de pelo y cómo serán los hogares del futuro

Entrega número 14 de COPE Cool Los mejores maquillajes del festival de San Sebastián y los imprescindibles de las celebrities

Entrega número 13 de COPE Cool El truco definitivo para prolongar tu bronceado, cortes de pelo 'trend' y cómo decorar este otoño

Entrega número 12 de COPE Cool.Juan Duyos, el bañador perfecto, fotoprotectores de moda y la decoración que debes desterrar ya de tu casa

Entrega número 11 de COPE Cool Agatha Ruiz de la Prada, la Academia del Perfume y los bañadores para este verano

Entrega número 10 de COPE Cool El 'no makeup' de Eduardo Ferreira, la magia de las guayaberas de Carlos Herrera y cómo 'veranizar' tu casa

Entrega número 9 de COPE Cool. Las joyas de las royals, lo último en medicina estética y los abalorios de pelo más chic

Entrega número 8 de 'COPE Cool' Trajes para la Feria de Abril, maquillaje para el calor, 'must' para decorar mesas y cortes de pelo masculinos

Entrega número 7 de 'COPE Cool'' Sara Navarro, tendencias para novias, el Fitness de las Influencers y lo último en piel para decorar paredes

Entrega número 6 de 'COPE Cool' Tamara Falcó, cosmética natural, moda sostenible cómo conseguir unas pestañas de infarto

Entrega número 5 de 'COPE Cool'Teria Yabar, 'deco' en primavera y tendencias en uñas y pelo

Entrega número 4 de 'COPE Cool' Roberto Verino, lo último en barbas, diseño de cejas y cómo decorar un evento

Entrega número 3 de 'COPE Cool' Cosmética antipolución, Casa Decor y Kel universo Lagerfeld

Entrega número 2 de 'COPE Cool' Teresa Helbig, maquillaje para hombres, maison Dior y cómo poner los cuadros en tu casa

Primera entrega 'COPE Cool'300 secretos de belleza, las tendencias de la MBFW y cómo ordenar tu casa para ser feliz