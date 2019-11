¿Son definitivos los trasplantes capilares? ¿Sabes que también se hacen en barba y cejas?

La alopecia es un problema, una enfermedad en muchos casos, que afecta y atormenta a los hombres. Algunos aceptan con naturalidad la calvicie, otros la lucen extrema y con orgullo, pero hay una mayoría que prefiere disimularla o taparla, con resultados a veces poco afortunados.

Por eso se han puesto en primerísimo plano de la actualidad los trasplantes de cabello. Pensemos en famosos actores, deportistas, presentadores de televisión y hasta políticos que estaban en fase de alopecia más o menos avanzada y que ahora lucen un buen pelo. Los ejemplos son numerosos.

Un trasplante es una cirugía, pero una cirugía menor. No es agresiva

El trasplante es un tratamiento quirúrgico que despierta un enorme interés, pero también muchas dudas y algunos temores. "Un trasplante es una cirugía, pero una cirugía menor. No es agresiva, pero sí muy laboriosa y suele durar cerca de seis horas", explica en COPE Cool, el doctor Javier Pedraz, director médico de Insparya. "No resulta incómodo y tampoco es doloroso por que se realiza con anestesia". Un solución que "se está poniendo de moda porque se obtienen cada vez mejores resultados".

La técnica "consiste en extraer el pelo de la parte de atrás del cuero cabelludo y posteriormente hacer un agujero en la zona en la que que queremos que crezca el pelo para implantarlo". Y según nos explica el doctor "no deja marcas". En la parte donante (zona de donde cogemos el pelo) se cogen unidades foliculares que dejan pequeños circulitos blancos imperceptibles y en la zona donde se implanta el pelo quedan unas minicicatrices que son también imperceptibles si se hace bien el trasplante".

El pelo trasplantado no va a caerse nunca

¿Los resultados son definitivos? El doctor es rotundo "el pelo trasplantado no va a caerse nunca, es definitivo". El pelo "se comporta como genéticamente esté predispuesto, por eso si se extrae de una zona en la que habitualmente no se cae (la parte de atrás), lo pongamos en la zona que sea, no va a caerse".

¿Cuánto tardamos en volver a nuestra rutina? Son necesarios "el día del trasplante y cuatro días más. No reposo absoluto pero sí mínimas actividades para no dañar los folículos pilosos. En una semana desaparecerán las costras y la persona ya se puede reincorporar al trabajo, aunque hay pacientes que prefieren esperar más tiempo por precaución".

En el terreno de los trasplantes hay que destacar dos nuevas tendencias: los trasplantes de barba y de cejas. Se efectúan exactamente del mismo modo que los del cuero cabelludo y el pelo se saca de la misma zona. Curiosamente el pelo implantado "se adapta a su nueva situación, con lo que queda muy natural a pesar de no ser un pelo de cejas o barba".

¿Qué es COPE COOL?

Es un escaparate donde te mostramos las tendencias de moda, belleza, decoración y en general todo aquello que aporta un plus de felicidad a tu día a día.

En este PODCAST te contamos el lado más 'cool' de la actualidad con entrevistas a primeras figuras que te cuentan cómo sacarte el máximo partido.

Sondeamos también la opinión de la calle sobre las tendencias del mercado de la mano de nuestra 'cazatendencias' , Pilar Abad que nos descubre cada programa aquellos detalles que están marcando tendencia y que muchas veces se nos pasan desapercibidos.

Nuestra 'it girl', Lourdes Crespo bucea sin descanso por las redes, para conocer antes que nadie, las tendencias de las influencers.

También salimos de nuestras fronteras para conocer lo que se cuece fuera en moda y belleza, es el 'kiosco' de COPE Cool que abre en cada podcast Paloma Herce, periodista de moda y colaboradora en varias cabeceras como Telva o Elle.

Además en la última parte del PODCAST tiene su espacio para la decoración. Te contamos cómo poner tu casa en sintonía con las modas y contigo. Diseñadores, decoradores, interioristas... nos contarán los 'must' para refrescar y darle una vuelta a tu hogar.

COPE Cool es un PODCAST que presentan las periodistas María Bandera y Lola Pérez Collado con una periodicidad quincenal. ¡Te esperamos!

