Los consejos del célebre estilista Eduardo Sánchez para cortar el pelo a tus hijos en casa

Los niños han empezado a salir a la calle, pero las peluquerías aún siguen cerradas debido al brote del nuevo coronavirus. Han pasado muchos días, el pelo les ha crecido y no podemos contener el impulso de echar mano de la tijera. Llegado este punto, espera y toma nota de los consejos que Eduardo Sánchez, célebre estilista de la Maison Eduardo Sánchez, cuenta a COPE Cool, el podcast de tendencias de moda, belleza y decoraciópn de COPE.

BUENA HERRAMIENTA

El primer consejo- nos dice- pasa, por contar con una buena herramienta, es decir unas" tijeras específicas y bien afiladas, porque si no están bien afiladas, con cada tijeretazo el pelo irá hacia atrás y quedará demasiado corto, y no controlaremos bien la longitud. Nada de las tijeras de cocina o las de las manualidades".

SOLO RECORTAR

Eduardo Sánchez advierte que hay que ser "conservadores" y solo recortar, "nada de innovar, sino recortar unos centímetros pero mantener el corte. "Habrá que ir mechón a mechón, utilizando como guía un peine y estirando los mechones hacia arriba y ayudándonos de los dedos para tomar las medidas del mechón anterior. Nunca hay que cortar en recto, porque todos los cortes deben ser irregulares para que no sean tan evidentes los trasquilones".

PATILLAS Y NUCA

La nuca y las patillas, que suelen ser las partes más delicadas y que requieren que el niño esté más quieto, lo mejor es hacerlo al principio para no pillar a los niños sin paciencia y más inquietos.

En cuanto a los peinados, se puede recurrir a espumas, ceras o geles para hacerles tupés en la parte superior, además, todo lo que sea peinarse como los adultos, les encanta.

MAQUINILLAS

Si por el contrario, se va a utilizar una maquinilla, aunque parezca una tarea sencilla, requiere cierta pericia porque para que el corte quede bien, debe tener distinta largura el cabello dependiendo de la zona, más corto en los laterales y en las patillas, e ir aumentando de longitud hacia la parte superior de la cabeza. Aunque sin duda lo más sencillo, y que nos puede ayudar a salir del paso, es cortar todo el cabello a la misma longitud.

NIÑAS

Eduardo Sánchez recomiensa ser también conservadores y limitarse a cortar el flequillo si lo tuvieran, para ello es mejor hacerlo en seco porque el mojado es más fácil equivocarse con la longitud y partir del cabello secado al aire (sin estirar con secador ni plancha)". Después, señala "hay que buscar el punto de partida peinando el cabello con un peine de púas finas y buscar el punto donde la cabeza se curva, donde se ve más abombada: ahí es desde donde marcamos el flequillo, separando el pelo en forma de triángulo. Ese triángulo debe comenzar en el centro del tabique y luego llegar más o menos hasta las tres cuartas partes de la ceja. Cuanto más atrás se inicie la punta del triángulo, más espeso va a ser el flequillo. En los casos en que el cabello no es muy abundante, es mejor no iniciar ese flequillo demasiado atrasado para no restar densidad a los laterales. A la vez, es preferible limitar la cantidad de cabello que separaremos en ese triángulo de partida, pues cuanto más ancho sea, más marcado será el flequillo".

A continuación el experto recomienda usar los dedos índice y corazón para atrapar el flequillo entre ellos y estirar el cabello." Usa los dedos para controlar el largo que buscas – el sobrante que queda por encima es lo que debes cortar. Lo más fácil es girar el cabello ligeramente hacia arriba y no cortar en línea recta, sino abordar el cabello en diagonal: en vez de hacer un corte al ras, es mucho mejor entrar con las tijeras inclinadas, cortando con movimientos ascendentes, con un gesto como de picoteo. Es mejor que cortarlo en recto, porque si primero se corta recto y luego se quiere hacer irregular es muchísimo más difícil. No hace falta cortar todo ese cabello, sino sólo entresacar y eliminar las partes más largas: así el resultado es mucho más natural y si hay errores, pasan más desapercibidos.

El flequillo más difícil de cortar es aquel que va entero y recto, en un solo bloque: para no llevarse sorpresas, lo mejor es cortar lo menos que se pueda, hacer sólo el mínimo imprescindible. En ese caso es mejor usar un peine ancho, evitando el de púas finas, para que no haya tensión en el pelo y quede todo a un mismo largo.

CORTAR PUNTAS EN LAS NIÑAS

Para cortar las puntas hay que hacerse con una buena herramienta y cortar el largo del cabello cuando este esté húmedo. Y si la pequeña tiene el pelo muy largo y queremos darle un poco de gracia al corte, se puede hacer un ligero y sencillo capeado haciendo una coleta alta, cuanto más alta, más se capeará el cabello pero menos se cortará de largo, y cuanto más baja, menos capas se realizarán, pero se tocará más el largo del cabello. Se realiza la coleta con el cabello mojado y se hace bien tirante y se corta el extremo de la coleta a la altura que se quiera.