Espectáculo inédito de Carlota Casiraghi a caballo en el desfile de Chanel

Chanel lo ha vuelot a hacer. En su último desfile dentro de la Semana de la Moda de París ha impactado con un golpe de efecto. Carlota Casiraghi, hija de Carolina de Mónaco y embajadora de la firma francesa, debutaba este martes en la pasarela inaugurando a caballo el desfile de Alta Costura de esa "maison" francesa, que ofreció un espectáculo inédito.

La también amazona, de 35 años, había protagonizado para la casa distintas campañas publicitarias y el "fashion film" con el que Chanel adelantó este lunes algunas piezas de su pasarela de hoy, pero es la primera vez que se subía a una pasarela.

Vestida con un traje de hípica azul marino de Chanel, con la chaqueta de tweed típica de la firma, Casiraghi, abrió el pase para la primavera-verano 2022 y salió a saludar al final junto a la diseñadora Virginie Viard y el artista contemporáneo francés Xavier Veilhan, creador del decorado erigido frente a la Torre Eiffel.

La joven fusionó este martes en un mismo acto dos de sus pasiones: la hípica, deporte que practica desde pequeña, y la moda, que la ha llevado a protagonizar campañas para otras casas de renombre, como Gucci.

