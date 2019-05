Así es la 'loca' tienda de Lady Gaga en Las Vegas

Lady Gaga se encuentra en uno de sus mejores momentos. La estrella está dejando sus looks sobrios y está volviendo a sus outfits más llamativos que se hicieron conocidos en todo el mundo. Sin duda, la artista es todo un icono de la moda que está en un gran momento y quiere mostrarlo al mundo y a todos los seguidores que le siguen y que se desviven por ella, haga lo que haga y vista lo que vista.

Tras su vuelta a los escenarios y con su éxito cinematográfico a sus espaldas, Lady Gaga ha querido dar un paso más allá. Las Vegas, su actual residencia de conciertos, será el lugar de Haus of Gaga, una tienda física donde se verán algunos de sus looks más polémicos. Según ha explicado la propia cantante en sus redes sociales, quedan pocas horas para que se abra esa tienda.

Este 30 de mayo ha abierto las puertas a todos los seguidores del artista. Estos podrán disfrutar de todos los looks y la ropa que se puede ver en redes sociales de momento.

I’m very excited to bring Haus history to Las Vegas at #HausOfGagaLV at @parkmgm curated by @formichetti! The experience opens at 12pm tomorrow �������� pic.twitter.com/4KgBRZ1Des