12-O: La Reina Letizia elegantísima de celeste y la infanta Sofía fiel a su estilo boho

El solemne Desfile Militar que se celebra cada 12 de octubre en el madrileño Paseo de la Castellana con motivo del Día de la Hispanidad es una de las citas preferidas de la Familia Real. Y, especialmente de la Reina Letizia, que siempre impacta con los elegantes estilismos que elige para el acto y en el que, salvo en una ocasión - en el año 2019 - siempre ha estrenado modelo.

Un impresionante vestido midi en color azul pálido con cinturón fruncido a juego que marcaba su silueta y que daba un potente efecto fit al modelo, con escote cerrado y manga francesa. Tan sencillo como elegante, y con el que la Reina se ha convertido en la gran protagonista de los actos con motivo del Día de la Hispanidad. Como complementos, unos estilettos a juego con su cartera de mano, en tonos tierra metalizados, el pelo recogido en una sencilla coleta baja con raya al medio, y unos favorecedores pendientes largos con un brillante azul.

Durante todo el acto por lo solemne del Desfile, Doña Letizia se ha mostrado especialmente atenta a la parada militar y, sobre todo, a la Infanta Sofía, que situada a la derecha del Rey Felipe - mientras que la Reina estaba a su izquierda - ha recibido indicaciones de su madre en varios momentos del desfile.

La Infanta Sofía fiel a su estilo boho

La Infanta Sofía se ha convertido este 12 de octubre en la gran protagonista. Ante la ausencia de la Princesa Leonor por encontrarse en Gales estudiando el Bachillerato Internacional - la heredera no ha venido para no perderse demasiados días de clase ante la cercanía de la entrega de los Premios Princesa de Asturias, cita a la que no faltará y en la que reaparecerá después de casi dos meses en el extranjero - todas las miradas estaban puestas en su hermana menor.

Y, consciente de ello, la Infanta Sofía se ha enfrentado a su primer acto 'en solitario' con una actitud decidida y alegre, presumiedo de complicidad con el Rey Felipe, compartiendo impresiones en varios momentos del acto con la Reina Letizia.

Fiel a su estilo boho, Sofía se ha consolidado como la 'it girl' Real con un favorecedor y juvenil mini vestido blanco con detalles bordados en negro, un diseño bicolor de la firma francesa Claudie Pierlot, valorado en 285 euros. Un modelo muy acorde a sus 14 años de edad, con cuello redondo, mangas abullonadas y un ligero vuelo en la falda, que la hija menor de los monarcas ha combinado con unas bailarinas negras con lazada al tobillo. Sin apenas maquillaje, la Infanta ha presumido de su belleza natural, luciendo su larga melena con ondas abiertas, uno de sus peinados favoritos, y por el que apuesta en muchas de sus apariciones públicas.