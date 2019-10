El policromo: Los colores que marcan el otoño de las influencers

Como cada semana, la 'it girl' de COPE Cool y experta en redes nos acerca las tendencias que están marcando los look de las influencers ¿Cuáles son? No te pierdas la entrega número 15 del PODCAST COPE Cool emitido este 10 de octubre de 2019.

¿Qué es COPE COOL? Es un escaparate donde te mostramos las tendencias de moda, belleza, decoración y en general todo aquello que aporta un plus de felicidad a tu día a día.

En este PODCAST te contamos el lado más 'cool' de la actualidad con entrevistas a primeras figuras que te cuentan cómo sacarte el máximo partido.

Sondeamos también la opinión de la calle sobre las tendencias del mercado de la mano de nuestra 'cazatendencias' , Pilar Abad que nos descubre cada programa aquellos detalles que están marcando tendencia y que muchas veces se nos pasan desapercibidos.

Nuestra 'it girl', Lourdes Crespo bucea sin descanso por las redes, para conocer antes que nadie, las tendencias de las influencers.

Además en la última parte del PODCAST tiene su espacio para la decoración. Te contamos cómo poner tu casa en sintonía con las modas y contigo. Diseñadores, decoradores, interioristas... nos contarán los 'must' para refrescar y darle una vuelta a tu hogar.

COPE Cool es un PODCAST que presentan las periodistas María Bandera y Lola Pérez Collado con una periodicidad quincenal. ¡Te esperamos!

