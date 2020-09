El cardenal Carlos Osoro presenta su libro "Cartas y reflexiones en tiempos de COVID-19"

En este primer viernes de temporada, el tiempo de literatura nos ha acompañado el arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, autor del libro “Despertad a la misión. Cartas y reflexiones en tiempos de COVID-19” editado por PPC.

En él, el cardenal de la Comunidad de Madrid, ha recopilado una obra con escritos y reflexiones en los que se constata que si bien durante la pandemia hemos vivido unos meses marcados por el sufrimiento, la muerte, el dolor y la oscuridad, también es cierto que en todo este tiempo se han hecho presentes de una manera admirable la esperanza, la fraternidad, el diálogo y la ayuda mutua.

Precisamente a esto se ha referido en los micrófonos de COPE. "A mí me sigue pareciendo que hay como elementos esenciales que construyen este mundo. Son estos dos sustantivos: hijos y hermanos", ha explicado Osoro, donde ha querido poner en valor la importancia de la familia en el seno de la sociedad. "Necesitamos vivir como hermanos, necesitamos fraternidad. En los dos libros que he escrito sobre la familia he dicho que la familia es la estructura vital de la sociedad. No hay nadie que diga que no a esto, creyentes y no, a mí me parece que aquí ha tenido un protagonismo especial", ha explicado, haciendo especial referencia a la época del confinamiento.

Además, el cardenal Carlos Osoro siempre ha estado caracterizado por mostrarse cercano a los jóvenes, con quienes comparte reflexiones. A este respecto también se ha referido y ha querido explicar esta cercanía que siente hacia ellos no la siente de ahora, si no desde hace tiempo. "Yo me fio mucho de los jóvenes. Ellos son personas que dan esperanza" ha explicado en este arranque de temporada.