The Rolling Stones, The Cure y The Turtles en 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas.

Otro sábado en el que Herrera viene con discos debajo del brazo para hacer las delicias de los oyentes de COPE y también de Rock FM, además puedes escuchar el podcast en COPE.es y en las principales plataformas digitales.

"A esta hora quiero comenzar bebiéndome una taza de café con azúcar moreno", así ha iniciado Carlos Herrera esta nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe'. Mientras hablaba, emepezaban a escucharse las melodías de una canción de sobra conocida por los oyentes: 'Brown sugar' ('Azúcar moreno' en español) de The Rolling Stones.

Más tarde, pudimos disfrutar con 'Eleonore', de The Turtles. Una canción muy especial que pinchaba Carlos Herrera, seleccionándola entre lo más destacado de su reproductor musical. "Hacían una sátira de su 'Happy together', una canción que no les gustaba, para ellos estúpida, pero que probablemente sea la producción que más dinero le ha dejado", explicaba el comunicador.

Justo a continuación, sonaba 'Boys don't cry' de The Cure. Una canción de principios de la década de los 80, "un tema con muchas versiones y que les identifica muchísimo con esos sonidos de rock alternativo, aunque también han hecho rock gótico... Una banda con mucha personalidad que me gusta muchísimo. Esta canción era una cosa muy 'brittish'", desarrollaba Herrera.

Llegando al fnial de esta edición de 'Radio Carlitos' nos encontramos con 'Who do you love', de George Thorogood and The Destroyers.