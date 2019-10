The Kinks, Thin Lizzy y Solomon Burke en 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas.

Otro sábado en el que Herrera viene con discos debajo del brazo para hacer las delicias de los oyentes de COPE y también de Rock FM, además puedes escuchar el podcast en COPE.es y en las principales plataformas digitales.

"Programa muy de sábado, vamos a escuchar una retahíla de cosas que he traído para disfrutar. Música poco habitual, aunque esta lo es un poco más. Aretha Franklin y su disco dedicado a las divas", introducía Carlos Herrera antes de darle al 'play' en el reproductor y deleitar a la audiencia con 'I will survive', de Aretha Franklin.

Más tarde, pudimos escuchar un 'Sunny afternoon' de The Kinks que también hizo más llevadera esta noche de sábado a domingo a los oyentes más fieles. "Eran un claro producto de la época, ellos la crearon, que es muy distinto. Uno de los precursores de muchas cosas. En 1966 escribieron esta maravilla", explicaba el comunicador.

A medida que avanzaba estaba edición de 'Radio Carlitos Deluxe' fue turno para escuchar una canción tradicional irlandesa que "cantó mucha gente, también Metallica, entre otros". Se refería entonces Herrera a la versión de 'Whiskey in the jar', de Thin Lizzy.

El programa fue llegando a su fin mientras en el reproductor musical de Carlos Herra, que comparte con sus oyentes, sonaba 'Can't nobody love you', de Salomon Burke, y que sirvió como colofón para cerrar otra fantástica noche de radio musical nocturna.