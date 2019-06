The Hellacopters, John Fogerty y Dionne Warwick en 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE y Rock FM en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas.

En esta ocasión, Carlos Herrera ha comenzado presentando el programa de la siguiente manera: "El programa que os acompaña durante práctictamente una hora, aunque esté feo que lo diga yo, está hecha con mucho cariño y es muy buena. La puedes escuchar en COPE.es formato podcast y en la lista de de Radio Carlitos Deluxe COPE en Spotify. Ahora vas a disfrutar de la gran música de estos nórdicos que antes eran más animales que ahora". Así dio paso a 'I'm in the band', de The Hellacopters.

Más tarde, el comunicador ha optado por reproducir un tema que, a buen seguro, levantó el ánimo de los oyentes. "En 1997, dejó joyas como este disco, que le deparó un Grammy. Influido por los sones de los colonos en los Montes Apalaches", expuso Herrera después de pinchar la música de John Fogerty y su 'Blue Moon Nights'.

Llegados a la mitad del programa, Carlos Herera nos deleitó con "una pieza perfecta, de gran repercusión, y que se grabó para una fundación que luchaba contra el sida". Era 'That's what friend are for', de Dionne Warwick, Elton John, Gladys Knight y Stevie Wonder.

Casi al final de esta nueva edición de Radio Carlitos Deluxe, la música con la que los oyentes de las madrugadas del sábado al domingo se quedaban venía de una canción realmente singular. Sonaba tremendamente bien el 'Irish Heartbeat', de Van Morrison y Mark Knopfler.