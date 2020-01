Supertramp, Chris de Burgh y Bryan Ferry en 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas.

Otro sábado en el que Herrera viene con discos debajo del brazo para hacer las delicias de los oyentes de COPE y también de Rock FM, además puedes escuchar el podcast en COPE.es y en las principales plataformas digitales.

El primer programa de este 2020 ha comenzado con la música de Supertramp, y más concretamente con su gran tema 'My kind of lady'. "Esta es una pieza maravillosa, digamos que fue el último disco con Hodgson, a partir de ahí todo fue diferente. La portada llevaba una foto con pelito cortito y afeitado, estaban monísimos, pero después de esto volvieron a dejarse el pelo largo. Qué pena que después de esto, ya no tuvieran una continuación en la segunda parte de los 80. Las bandas nacen, crecen y mueren... sólo quedan los Stones".

Más adelante, escuchamos una producción maravillosa de Chris de Burgh. Era 'The Lady in Red', que hacía disfrutar a Carlos Herreras como el que más, y con él a todos los oyentes de COPE y RockFM. "A pesar de tener algún desliz con la cuidadora de sus niños, él admitió que esta canción iba para su mujer", explicaba Herrera.

"Era el crooner más elegante que, con su formación, comprobó que sólo podía tener éxito con canciones como esta", así se refería el comunicador a 'Slave to love', de Bryan Ferry.

Finalmente, el programa se iba terminando con la animada música de Kelly Marie y su 'Feels like I'm in love', del que Herrera comentaba: "¡Qué barbaridad, se me va de las manos!", para cerrar de forma maravillosa la primera edición de Radio Carlitos Deluxe de este 2020.