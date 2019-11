Noche de discoteca en 'Radio Carlitos Deluxe' con Ashford & Simpson, Voyage o Cher

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas.

Otro sábado en el que Herrera viene con discos debajo del brazo para hacer las delicias de los oyentes de COPE y también de Rock FM, además puedes escuchar el podcast en COPE.es y en las principales plataformas digitales.

“Hoy va a ser una noche un poquito discoteca, debo decir. Muy cuidado, muy elegante, todo muy mono, todo muy 'exciting', pero un poquito disco. Ya sé que hubo en su día un movimiento de odio a la música disco porque era tan omnipresente... Todo era disco. Hasta tal punto que la gente había empezado a quemar los discos. La fiebre del disco que invadió especialmente la segunda mitad de la década de los 70, algo de los 70, algo de los 80 y me parece que alguna pieza de los 90, también ha caído por esta zona, por Radio Carlitos edición Deluxe. Por ejemplo, si no existiera este programa, ¿quién iba hoy a escuchar a Ashford & Simpson?”, ha comenzado diciendo Herrera para pinchar la canción, Solid.



”La canción que acabamos de escuchar se llevó sus éxitos al igual que esta otra de una banda francesa con solo dos discos. Muy buenos músicos: Voyage. Esto lo ha bailado mucha gente y alguno de vosotros. Que no se esconda nadie porque seguramente también lo ha hecho”, ha ironizado el comunicador para presentar la canción, Souvenirs.



“Una de las muchas veces que se reinvento ese fenómeno de la naturaleza, de la música, que se llama Cher, es con esta canción estrenada en el año 1964 y que había tenido un notabilísimo éxito y fue una canción recogida y cubierta, como se dice en términos anglosajones, por diversos artistas. Pero llega en los 90 la renacida con la grabación del disco llamado Love Hurts, y la verdad que con esto nos hizo a todos movernos bastante”, ha dicho Herrera para presentar la canción, The Shoop Shoop Song.



“Cher nos hizo movernos bastante, pero no sé si tanto como nos habíamos movido antes con un tipo que seguramente nadie recuerda, pero que tiene no pocos éxitos en su lista. Se llama: Dan Hartman”, ha explicado el comunicador para poner la canción, Relight my fire.