Kris Kristofferson, Seals & Crofts y Glen Campbell en 'Radio Carlitos Deluxe

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas.

Otro sábado en el que Herrera viene con discos debajo del brazo para hacer las delicias de los oyentes de COPE y también de Rock FM, además puedes escuchar el podcast en COPE.es y en las principales plataformas digitales.

“Un espacio simplemente para escuchar música, para escuchar canciones, cosas que a lo mejor, a lo mejor hace mucho que no escuchas o que quizá posiblemente no has escuchado nunca. Y se trata de eso. Los que tenemos ya una edad tenemos la ventaja de que llevamos kilómetros y kilómetros y kilómetros escuchando canciones y si no perdemos la memoria de vez en cuando repescamos alguna y la ponemos en este espacio que se llama Radio Carlitos edición Deluxe. Y empezamos a oír lo bueno con Kris Kristofferson”, ha comenzado diciendo Herrera para pinchar la canción de The Highwaymen, Against The Wind.

”La verdad es que Seals and Crofts durante muchos años realizaron eso que se llamaba el soft rock, una especie de rock suave, grande y muy elegante, con canciones que durante la década de los setenta y el finales de los 60 de verdad triunfaron en todas partes. Esto es del año 1973”, ha presentado Herrera la canción, We May Never Pass This Way Again, de Seals & Crofts.

“Te confieso que lo paso muy bien toda la semana yendo la vieja discoteca de la radio. La vieja discoteca o la vieja discoteca personal en la que descubres pasando de un vinilo a otro, a veces de un CD a otro, alguna joya que hacía mucho tiempo que no escuchabas, que sabes que estaba ahí y que te preguntabas por qué no lo habías escuchado más veces. Con lo mucho que a mí me gusta por ejemplo Glen Campbell”, ha dicho Herrera para presentar la canción, Gentle on My Mind.

“Ya que andamos con cosas de campo, estos no es que sean de campo, son de la costa oeste. Y por tanto, si eres de la costa oeste, eres de la costa, y además como suelen ser las cosas por allí... Ya hemos contado en más de una ocasión la historia de una banda llamada Poco, pero de vez en cuando me gusta ir encontrándome con viejas canciones de aquella gente”, ha explicado el comunicador para poner la canción, Heart Of The Night.