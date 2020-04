John Mayall, Traffic y Willy DeVille en 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas.

Otro sábado en el que Herrera viene con discos debajo del brazo para hacer las delicias de los oyentes de COPE y también de Rock FM, además puedes escuchar el podcast en COPE.es y en las principales plataformas digitales. Un espacio simplemente para escuchar música, para escuchar canciones, cosas que a lo mejor, a lo mejor hace mucho que no escuchas o que quizá posiblemente no has escuchado nunca.

”La verdad que 'Radio Carlitos Deluxe', efectivamente, se nos va de las manos porque el comité de selección de canciones donde analizamos puntualmente canción por canción durante horas de debate para saber si está a la altura, yo creo que se ha empleado a fondo esta semana para este programa de este sábado por la noche. Una edición que he traído sin muchas concesiones. Algunas, pero muy pocas concesiones porque todo lo que viene, viene tocado por la intensidad. Para empezar con John Mayall”, ha explicado el comunicador para pinchar 'Room To Move'.

“Merece la cena siempre escuchar a John Mayall, como vale la pena escuchar a una banda que, yo reconozco mi debilidad, no es una banda mayoritaria, no es un grupo mega popular, no copó los números uno, pero tiene individualidades que no son cualquier cosa. A mí me entusiasma Traffic”, ha presentado Herrera la canción 'Feelin' Alright'.

“Qué maravilla, Willy Deville. Inolvidable personaje con este tema 'Hey Joe'. Es una canción popular estadounidense que desde el año 50, aproximadamente, ha tenido yo que sé cuántas versiones. Recordarán, seguramente, la versión de Jimi Hendrix. También la ha versionado desde Wilson Pickett a Patti Smith”, ha dicho Herrera para presentar la canción 'Hey Joe', de Willy DeVille.



“Este es otro, un tío tan sumamente singular, tan sumamente polifacético, tan sumamente genial, que sobran las palabras para hablar de Ry Cooder”, ha explicado el comunicador para poner la canción 'Get Rhythm'.