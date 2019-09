Janis Joplin, Rod Stewart y Pink Martini en 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas.

Otro sábado en el que Herrera viene con discos debajo del brazo para hacer las delicias de los oyentes de COPE y también de Rock FM, además puedes escuchar el podcast en COPE.es y en las principales plataformas digitales. "Me llamo Herrera Carlos y este es Charlie Puth. Para abrir boca no está nada mal, aquí estaremos hasta las 02.00", así de directo comenzaba el programa el comunicador en esta ocasión.

Más adelante, Herrera nos traía una fantástica obra, concretamente 'Let's never stop falling in love', de Pink Martini. "Finura espectacular para cantar grandes clásicos con un toque vintage, también latino y jazz. Una pieza absolutamente total de una banda que se presentó hace unos años en el Festival de Cine de Cannes. Qué buen gusto destilan", comentaba Carlos Herrera.

"Hay muchos autores que dejan frases sencillas en sus temas, pero que después otros retuercen y sacan el jugo. Algo que hace felices a todos. Es sacar mensajes de canciones de otros", explicaba Herrera antes de dar paso a 'Have you ever seen the rain', de Rod Stewart.

Más adelante, se dejaba notar un cambio de aires en la propuesta musical de Carlos Herrera para este inicio de septiembre. Sonaba entonces 'The weary kind', de Ryan Bingham. "Muy bonito, un remanso de paz para una noche de sábado a domingo. Genial lo que trae Ryan Bingham, que cantaba en los rodeos, pero creó esta canción y fue todo un éxito".

'Radio Carlitos Deluxe' se iba acercando a su final cuabdo Carlos Herrera antes de pinchar el siguiente tema dijo: "Tenía tantas ganas de escuchar esto hoy". Acto seguido sonó un espectacular 'Maybe' de Janis Joplin para ir aproximándonos al final de la emisión de este 1 de septiembre.