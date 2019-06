Ides of March, Samantha Sang y Chuck Mangione en 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas.

Herrera ha comenzado explicando que “su máxima pretensión en que se junte durante la emisión del programa los aficionados a la música de distintas épocas”. Así, ha abierto este esepacio con “auténticas maravillas, la selección de la crema de la crema”. La sesión rompía con una banda no demasiado conocida pero que sonaba así de bien. Ellos eran Ides of March (Los Idus de Marzo), con 'Vehicles'.

Más adelante, el comunicador reprodujo para todos los oyentes de COPE y Rock FM, un tema al que introdujo de la siguiente manera: “El orden debería haber sido otro, pero de hacerlo de otra manera, hubiera sido demasiada mermelada junta. Cuidado con el subidón de azúcar”. Entonces sonó 'Emotion' de Samantha Sang.

Carlos Herrera ha presentado el siguiente tema como “una pasada literal, de principio a fin, un musicazo de más de 35 discos interesantísimos. Creador de una de las melodías más reconocible de la historia”. Él era Chuck Mangione, con 'Land of make believe'.

Esta edición de 'Radio Carlitos Deluxe' fue llegando a su final, pero los grandes éxitos no dejaron de sonar en el reproductor de música de Carlos Herrera, que, antes de marcharse hasta la semana que viene, dejó 'Cant' you see' de The Marshall Tucker Band. Así se despidió hasta la madrugada del sábado al domingo de la semana que viene Carlos Herrera, para hacer disfrutar a los oyentes de la Cadena COPE y Rock FM.