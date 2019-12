Herrera despide el año con los mejores villancicos para tu Nochevieja en 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas.

Otro sábado en el que Herrera viene con discos debajo del brazo para hacer las delicias de los oyentes de COPE y también de Rock FM, además puedes escuchar el podcast en COPE.es y en las principales plataformas digitales. Un espacio simplemente para escuchar música, para escuchar canciones, cosas que a lo mejor, a lo mejor hace mucho que no escuchas o que quizá posiblemente no has escuchado nunca.

“Además, 'Radio Carlitos Deluxe' se adecúa tanto a las circunstancias y a los tiempos que esta semana, como hicimos la anterior, vamos a escuchar canciones de Navidad. Porque la gente del rock and roll, la gente más dura, también tienen su pincelada Navideña. Ideas como para un par de programas como los que vamos a vivir estos días”, ha comenzado diciendo Herrera.

”Todos los “megastars”, o casi todos los “megastars”, han dedicado una parte de su producción a cantar canciones invernales. Algunos simplemente canciones invernales. Otros canciones de Navidad como por ejemplo hizo con un bastante acierto la muchacha con la que abrimos esta noche o este mediodía: Brenda Lee”, ha explicado el comunicador para poner la canción Rockin Around the Christmas Tree.

“La canción que escuchábamos describe a una a una familia alrededor del árbol, montándolo y después celebrando la Navidad. Todo es bonito y maravilloso. Y está nevando fuera. Algo que, por cierto, las canciones se han hecho en el hemisferio norte y por lo tanto las canciones reflejan como una Navidad típica del hemisferio norte. De unos lugares del hemisferio norte que son nevados, con frío, bufandas y el muñeco de nieve. En el hemisferio sur es todo lo contrario. Y pasamos de Brenda Lee hablando de nevar a “Let is snow” que es lo que cantaba el impagable, entre otros claro, Rod Stewart”, ha presentado Herrera la canción Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!.

“Y seguimos con otra canción que no habla explícitamente de la Navidad, pero que todo el mundo sabemos que es una canción Navideña por excelencia. La historia de frosty, el muñeco de nieve”, ha dicho Herrera para presentar la canción Frosty The Snowman, de The Ronettes.



“Al mismo tiempo que The Ronettes también había cantado, como no iba a ser de otra manera en el poco tiempo que tuvo para cantar antes de morirse en un accidente de aviación, Otis Redding”, ha explicado el comunicador para poner la canción, Merry Christmas Baby.