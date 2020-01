Guns N' Roses, The Communards y Don McLean en 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas.

Otro sábado en el que Herrera viene con discos debajo del brazo para hacer las delicias de los oyentes de COPE y también de Rock FM, además puedes escuchar el podcast en COPE.es y en las principales plataformas digitales. Un espacio simplemente para escuchar música, para escuchar canciones, cosas que a lo mejor, a lo mejor hace mucho que no escuchas o que quizá posiblemente no has escuchado nunca.

”La verdad que 'Radio Carlitos Deluxe' es una macedonia de frutas muy variadas. Hay de todo. Fritos variados que se llamaba en los bares de la costa. Y que esta madrugada del sábado al domingo empieza con The Communards, y su 'Don't Leave Me This Way', que funciona muy bien en las fiestas”, ha explicado el comunicador.

“Guns N' Roses una de las bandas más influyentes de la historia. Fíjense bien, con esta versión del 'Live and Let Die', no sé si quedarme con ella o con la versión original de Winx y McCartney que es del 73. Pasaron entre el 73 y el 91, esto creo que el 91, muchos años pero Guns N' Roses respetaron el formato de la canción, pero le añadieron lo metálico necesario para que fuera diferente, distinta. También hicieron The Pretenders una versión de esta canción de James Bond, de la una película de James Bond, que posiblemente sea la mejor pieza de todas. Habría mucho que discutir, ¿no? Un día podríamos hacer un Radio Carlitos edición Deluxe solamente con piezas de las películas de Bond”, ha presentado Herrera la canción 'Live and Let Die' de Guns N' Roses.

“Corriendo por las azoteas de esta composición porque hay una deliciosa pieza de un tipo que hace poco le escuché en una grabación que hay de cine, de un encuentro con amigos, y sigue teniendo la misma voz, que es una gamuza de terciopelo. Es Don McLean”, ha dicho Herrera para presentar la canción 'Mountains of Mourne'.

“Y en esta, en esta especie de coctelera, de cosas que es Radio Carlitos edición Deluxe, voy y me encuentro con un LP, el primero que me hizo amar profundamente la música de la Creedence”, ha explicado el comunicador para poner la canción 'Down on the Corner' de la Creedence Clearwater Revival.