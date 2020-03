Glenn Frey, America y Jack Jersey en 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas.

Otro sábado en el que Herrera viene con discos debajo del brazo para hacer las delicias de los oyentes de COPE y también de Rock FM, además puedes escuchar el podcast en COPE.es y en las principales plataformas digitales. Un espacio simplemente para escuchar música, para escuchar canciones, cosas que a lo mejor, a lo mejor hace mucho que no escuchas o que quizá posiblemente no has escuchado nunca.

”La verdad que 'Radio Carlitos Deluxe', efectivamente, se nos va de las manos porque el comité de selección de canciones donde analizamos puntualmente canción por canción durante horas de debate para saber si está a la altura, yo creo que se ha empleado a fondo esta semana para este programa de este sábado por la noche. Y es un buen momento para escuchar a Glenn Frey en su mejor momento, en un buen momento. Frey, fundador de los Eagles, que se separaron en 1980 y es verdad que en el 94 se volvieron a juntar. Y en el 94 grabaron alguna de las cosas más monumentales de toda de toda su vida. Y este era el 'Blues del Contrabandista'”, ha explicado el comunicador para pinchar a Glenn Frey, con su canción 'Smuggler's Blues'.

“Acompañándonos siempre, toda la vida, hay canciones que nos acompañan toda la vida porque llegaron en el momento justo. Porque ese día la recibimos con intensidad. Porque representan un tiempo de nuestra vida por algo. Porque nos gusta un riff de guitarra. Hay canciones como esta 'Ventura Highway'”, ha presentado Herrera la canción de America.

“Estamos en 'Radio Carlitos Deluxe' escuchando a lo mejor. ¿Os acordáis de unos hermanos de Miami que se llamaban The Bellamy Brothers? Bueno, hicieron una canción y luego llegó un tío holandés... la escuchamos”, ha dicho enigmático Herrera para presentar la canción 'If I Said You Had A Beautiful Body'.



“Y ahora os traigo a uno que parece Elvis Presley, pero que no lo es. Hablo de Jack Jersey”, ha explicado el comunicador para poner la canción 'In the Still of the Night'.