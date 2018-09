George Harrison, Genesis y Gino Vannelli en 'Radio Carlitos Deluxe'

Tercera entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', el programa en el que Carlos Herrera comparte con la audiencia las canciones más selectas de su reproductor de música. En esta edición, el comunicador más valorado de la radio española ha querido empezar con: con: George Harrison y su “todos esos años atrás” (all those years ago).

Sobre Harrison, Herrera ha comentado que "en realidad era una canción que Harrison compuso poco después del asesinato de John Lennon y se la dedicó. Fue el florecer de Harrison cuando se separaron los Beatles. Él había sido el más tapado y fue el que después brilló con luz propia".

Cada madrugada de sábado a domingo de 1.00 a 2.00 horas, Herrera repasa los temas que marcan su playlist y los comenta. Como este “No Reply at all” de Genesis "la verdad que marcaba un antes y un después, tras la marcha de Peter Gabriel", ha dicho Herrera.

"Confieso mi debilidad por este tipo que tuvo el buen gusto de llamar a su banda “The Destroyers”. No es un hombre de masas, pero deben tener el nombre bien apuntado". Así ha presentado Herrera a , a George Thorogood y su canción “Who Do You Love”.

Sobre el siguiente 'invitado', Andy Powell, el líder de 'Herrera en COPE' ha recordado que “por la banda, que fue siempre de Powell, han pasado cerca de 50 personas". Después, ha llegado la hora de Stevie Wonder, Frank Sinatra y Gladys Knight con el gran tema “For Once In My Life” al que Carlos Herrera se ha referido diciendo que es “ese tipo de temas que se eligen con las yemas de los dedos”. Todo un clásico.

"Los hermanos Vannelli haciendo estas obras tan sabrosas". Así ha presentado Herrera a Gino Vannelli, y su “Felicia”.