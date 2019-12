Chicago, Steve Miller y Bonnie Raitt en 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas.

Otro sábado en el que Herrera viene con discos debajo del brazo para hacer las delicias de los oyentes de COPE y también de Rock FM, además puedes escuchar el podcast en COPE.es y en las principales plataformas digitales.

Herrera ha comenzado deleitando a los oyentes con 'Saturday in the park', de Chicago. "Esta canción cuenta la historia de un domingo feriado, soleado, con la gente en la calle... y que dio la idea a Chicago para hacer este tema y abrirse al pop. Sin duda fue, podemos decirlo así, una fábrica de dividendos", explicaba Carlos Herrera sobre esta primera canción que ha reproducido en 'Radio Carlitos Deluxe'.

A continuación, el comunicador ha hablado de su admiración hacia Steve Winwood, de quien hemos podido escuchar una canción muy especial. Ni más ni menos que 'Roll with it', que sonaba así de bien...

A medida que iba avanzando el programa, hemos tenido oportunidad de oír canciones de otros artistas como 'The Joker' de Steve Miller Band. "Un tema muy peculiar de 1973 del gran Steve Miller Band. Tocaba blues en Chicago, pero decidió irse a San Francisco para cambiar su vida y su estilo", detallaba Carlos Herrera.

Esta edición de 'Radio Carlitos Deluxe' iba llegando a su fin cuando escuchábamos 'Something to talk about', de Bonnie Raitt. "Una tipa que pasó por muchos estilos, pero que es una buena rockera, con grandes piezas como esta. Era una versión que la llevó al absoluto éxito", zanjaba Herrera.