Bryan Ferry, Bruce Springsteen y Willy Deville en 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas.

Otro sábado en el que Herrera viene con discos debajo del brazo para hacer las delicias de los oyentes de COPE y también de Rock FM, además puedes escuchar el podcast en COPE.es y en las principales plataformas digitales. Un espacio simplemente para escuchar música, para escuchar canciones, cosas que a lo mejor, a lo mejor hace mucho que no escuchas o que quizá posiblemente no has escuchado nunca.

“La verdad que 'Radio Carlitos Deluxe', efectivamente, se nos va de las manos porque el comité de selección de canciones donde analizamos puntualmente canción por canción durante horas de debate para saber si está a la altura, yo creo que se ha empleado a fondo esta semana para este programa de este sábado por la noche. El programa que consiste en buscar y buscar y buscar y al final, se sabe que, cuando uno tanto busca, al final encuentra. Uno acaba encontrando, ya se sabe, aquella pieza que ya... Otra canción, aquel grupo, aquel solista, que no intérprete, aquel guitarrista, aquel tío tan raro... Que bueno, no necesariamente raros, o sí, según se vea. Porque hoy en día en las radios, digamos, que no se escucha a Willy Deville o tampoco se escucha Bryan Ferry todos los días”, ha explicado el comunicador para empezar la noche con 'Let's Stick Together'.

“Somos legión de Bryan Ferry, como legión somos, yo creo que lo sabemos, sobre todo los que tenemos edad de haber vivido el momento en el que apareció el disco, de memoria todas las canciones de un LP doble que Springsteen graba en el 79 y edita en el 80, y qué contenía cosas como estás”, ha presentado Herrera la canción 'Sherry Darling'.



“Y vuelvo a sacar del cajón a uno de mis favoritos. De esos favoritos de serie oculta que no forman parte de los grandes olimpos, pero que cada vez que traemos una canción aquí sabemos que gusta la inmensa mayoría. Es Willy Deville”, ha dicho enigmático Herrera para presentar la canción 'I Call Your Name'.



“Y si traemos a Willy Deville, traemos al productor y guitarra Mark Knopfler”, ha explicado el comunicador para poner la canción 'True Love Will Never Fade'.