Bruce Springsteen, Mark Olson y Willy DeVille en 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas.

Otro sábado en el que Herrera viene con discos debajo del brazo para hacer las delicias de los oyentes de COPE y también de Rock FM, además puedes escuchar el podcast en COPE.es y en las principales plataformas digitales. Un espacio simplemente para escuchar música, para escuchar canciones, cosas que a lo mejor, a lo mejor hace mucho que no escuchas o que quizá posiblemente no has escuchado nunca.

”La verdad que 'Radio Carlitos Deluxe' es una macedonia de frutas muy variadas. Hay de todo. Fritos variados que se llamaba en los bares de la costa. Y que esta madrugada del sábado al domingo empieza con mi querido, admirado, me tiene subyugado desde hace años, Mark Olson”, ha explicado el comunicador para poner la canción Winter Song.

“Posiblemente esta fue una de las últimas veces que Clarence Clemons toco el saxo en un disco de Bruce Springsteen o con Bruce Springsteen, porque al poco tiempo fallecía. Al igual que también falleció a Dani Fedrizzi. El disco en el que iba esta canción This Life, digamos que fue un disco no recibido con el mismo cariño por todos. No es un disco unánime, siendo para mí el disco magnífico, bárbaro. Un disco que se grabó entre giras, cuando tenían dos o tres días se metían en un estudio y grababan piezas de canciones que iban creando. En este disco cinco de las canciones las hicieron en una semana”, ha presentado Herrera la canción This Life de Bruce Springsteen.



“Willy DeVille era una mezcla de muchas cosas. Era un tipo que se adaptaba a cada estilo que le sobrevenía a lo largo de su vida. Destacó entre aquel punk salvaje, entre salvaje y popular, y de aquel salvaje popular emergieron no tantas cosas, pero una de ellas fue el sentido del rock de este individuo, que tuvo un desastre de vida. Las peores adicciones, las peores compañías, el renacer, volver a recaer y al final se lo llevó por delante un cáncer de páncreas en el año 2010”, ha dicho Herrera para presentar la canción Still.

“Y ahora traigo algo poco frecuentado de una discoteca, un tipo llamado Ulf Lundell. Seguramente alguno de vosotros pondrá cara de sabio y de enterado, y a todas luces sabrá que es el Bob Dylan sueco, o que así se le considera. Yo no conocía a Lundell, pero lo escuché y me gustó”, ha explicado el comunicador.