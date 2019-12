Bruce Hornsby, Mark Knopfler y Mike & The Mechanics en 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas.

Otro sábado en el que Herrera viene con discos debajo del brazo para hacer las delicias de los oyentes de COPE y también de Rock FM, además puedes escuchar el podcast en COPE.es y en las principales plataformas digitales.

“Un espacio simplemente para escuchar música, para escuchar canciones, cosas que a lo mejor, a lo mejor hace mucho que no escuchas o que quizá posiblemente no has escuchado nunca. Y se trata de eso. Para empezar traigo los rápidos dedos de Bruce Hornsby”, ha comenzado diciendo Herrera para pinchar la canción Spider Fingers.

”La verdad es que hace honor al título de la pieza. Toca el saxofón con esos dedos rápidos, ágiles, de fusión de estilos que es lo que ha caracterizado a este músico que tiene piezas muy atractivas. Especialmente en lo que sería semejante al de guitarra de una canción. Además el amigo Bruce ha tocado como músico de sesión todos los instrumentos que estén a su alcance. Tiene varios Grammys y fue uno de los músicos, además, privilegiados y no privilegiados de haber formado parte de una banda histórica en el mundo de la música: Grateful Dead. Estuvo por ahí con sus teclados y también con su voz, porque también canta y lo hace razonablemente bien”, ha explicado el comunicador

“Es una muy buena forma de empezar un programa, el de hoy, en el que buscando por la discoteca de amigos he encontrado también con una pieza en solitario... Mira que me gustaba este tipo cuando estaba con su grupo, pero en solitario me entusiasma. Hablo de Mark Knopfler”, ha presentado Herrera la canción What It Is.

“Curioso el sonido de la guitarra, el sonido evocador de la guitarra y del punteo de Knopfler. Perfectamente identificable. Le pasa algunos guitarristas más. Le pasa a Santana, le pasa a David Gilmour... Pero en el caso de Knopfler es clarísimo. En la segunda nota sabes que es Knopfler el que está tocando. Y eso sí que es crear de verdad una personalidad única e intransferible. Y seguimos con una de mis bandas favoritas, Mike & The Mechanics”, ha dicho Herrera para presentar la canción,The Living Years.

“Venimos de una canción que fue todo un exitazo, sin duda alguna, y lo merece. No lo fue el que viene ahora, pero es de gran trascendencia en la historia del Rock and Roll como acompañante del jefe, del número uno, durante muchos años. Por ello vale la pena escuchar a Clarence Clemons”, ha explicado el comunicador para poner la canción, You're a Friend of Mine.