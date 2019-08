Atlanta Rhythm Section, Barry White y Andy Gibb en 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas.

Otro sábado en el que Herrera viene con discos debajo del brazo: “la verdad que saben a vinilo antiguo que han sido ya reeditados la mayoría y son, ahora mismo, algunas perlas digitales en las mejores plataformas. Esto se llama Radio Carlitos edición deluxe. Son 50 y pico, los minutos que tenemos por delante y para que perder el tiempo”, ha dicho Herrera. Y para comenzar ha optado por una banda con sonido propio. ARS, Atlanta Rhythm Section, con su canción, Call Me The Breeze.

Luego ha querido seguir con un tipo excepcional e indiscutible: Barry White y su tema, Never never gonna give you up.”

“'Alguien me decía hace años, que para hacer un programa especial debes acordarte de que siempre tienes que descubrir algo a alguien. Pero cuando elijas a un artista que todos conocen, elige canciones que todos conozcan, que todos puedan canturrear o seguir con el pie”, ha dicho Herrera para presentar a Andy Gibb y la canción, An Everlasting Love.

“Los Bellamy Brothers son dos hermanos, como su propio nombre indica, que se llaman Bellamy de nombre y que han tenido mucho éxito. Éxitos de los 70 y los 80 con canciones como esta, y alguna que otra, sencillas. Estas pequeñas baladas despreocupadas, ideales para una noche de sábado a domingo, son imbatibles”, ha explicado el comunicador para poner la canción: If I Said You Have A Beautiful Body Would You Hold It Against Me, de los Bellamy Brothers .



“Mirad, esta tipa que traigo ahora es ciertamente muy interesante. No porque, como artista haya sido en alguno de los palos que ha tocado una revelación, sino porque es un personaje interesante. Desde luego, el rastro que ha dejado Amanda Lear por el mundo es un rastro de polémica. Mujer cultivada, misteriosa, seductora, que incluso ha grabado canciones hace relativamente poco. El disco no es que valga especialmente la pena, pero se lo han arreglado muy bien y ella tiene un atractivo misterioso hasta incluso cantando una cosa de Elvis Presley”, ha dicho con gusto Herrera para poner a Amanda Lear y la canción It's Now or Never.

